ภท.โต้วิสุทธิ์ ยันเจรจาจบก่อน ‘ไชยา’ ปิดประชุม 20 นาที จับตาพฤหัสฯนี้ได้ถกญัตติเลิก MOU หรือไม่

‘โฆษก ภท.’ โต้ ‘วิสุทธิ์’ ยันเจรจาจบก่อน ‘ไชยา’ ปิดประชุมสภา 20 นาที จับตาพฤหัสฯนี้ ได้ถกญัตติยกเลิก MOU43-44 หรือไม่ ลั่นถ้าสัปดาห์นี้ยังไม่ได้พิจารณาต้องคุยกันยาว
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่รัฐสภา น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี โฆษกพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์เรื่องญัตติยกเลิก MOU43-44 หลังจากนายไชยา พรหมา รองประธานสภา คนที่หนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม อ้างว่าผิดพลาดทางการสื่อสารว่า ญัตติดังกล่าวยังอยู่ในวาระที่พิจารณา
พรรคภูมิใจไทยยืนยันที่จะให้สภาพิจารณาญัตติต่อ ซึ่งญัตติที่ค้างอยู่เป็นของนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส. กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เกี่ยวกับ MOU43-44 แต่ยังมีอีกญัตติของพรรคภูมิใจไทยที่ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาเนื้อหารายละเอียดผลเสีย ยืนยันว่าจะเดินหน้าญัตติดังกล่าวต่อ
เมื่อถามว่า การประชุมอาทิตย์นี้จะมีความผิดพลาดเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือไม่ น.ส.แนนกล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยได้ยืนยันกับประธานวิปพรรคร่วมรัฐบาลแล้วว่าจะเดินหน้าญัตติดังกล่าวต่อ
ส่วนสถานการณ์ที่ดูมีความพยายามไม่อยากให้พิจารณาเรื่องนี้ ซึ่งอาจมีการประชุมลับด้วยนั้น น.ส.แนนกล่าวว่า ล่าสุดได้มีการยืนยันแค่ว่าจะเดินหน้าญัตติดังกล่าวต่อ แต่เรื่องอื่นๆ ต้องมีการคุยกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ เพราะมีเสียงเรียกร้องมาจากสัปดาห์ที่แล้วที่ไม่ได้มีการประชุม เพราะเนื้อหา MOU43-44 มีเนื้อหาที่สั้นมาก ไม่น่าจะเป็นประชุมลับ แต่ก็ต้องคุยกันอีกครั้ง ซึ่งวันนี้ (26 ส.ค.) วิปฝ่ายค้านจะมีการพูดคุยกัน น่าจะได้ข้อสรุปออกมา
เมื่อถามว่า ถ้าวันพฤหัสบดีนี้ (28 ส.ค.) ไม่ได้พิจารณาอีกจะทำอย่างไร น.ส.แนนกล่าวว่า ก็ต้องถามกลับไปที่วิปรัฐบาลว่าเหตุในการไม่ได้พิจารณาคืออะไร ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนที่บอกว่าไม่ให้พิจารณาคือนายไชยา ที่ทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรชุมในขณะนั้น และประธานวิปรัฐบาล แต่ถ้าสัปดาห์นี้ไม่ได้พิจารณาอีกคงต้องคุยกันยาว และขอฝากสื่อมวลชนไปถามว่าเพราะอะไร สองสัปดาห์ติดแล้วยังไม่ได้พิจารณา
เมื่อถามว่า เหตุผลที่ฝ่ายรัฐบาลให้มาว่าผู้ที่อยู่บนบัลลังก์ไม่ทราบเรื่องเลยนั้นฟังขึ้นหรือไม่ น.ส.แนนกล่าวว่า โดยปกติการประสานงานฝ่ายค้าน ประสานผ่านวิปรัฐบาล ซึ่งผู้ที่จะประสานกับประธานในที่ประชุมคือตัวแทนจากวิปรัฐบาล เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานในที่ประชุมคงเห็นได้ชัดว่ามีการพูดคุยกันไปมาในห้องประชุมระหว่างวิปฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ซึ่งตามข่าวที่ออกมาประธานบอกว่าไม่ได้แจ้งวาระ ดังนั้น จึงอยู่ที่วิปรัฐบาลกับประธานที่ทำหน้าที่ในห้องประชุมว่าไม่ประสานงานกัน
น.ส.แนนกล่าต่อว่า กรณีที่นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล บอกว่าวิปรัฐบาลรอคำตอบจากฝ่ายค้านนั้น ตกลงจะเอาอย่างไรกับญัตติ ยืนยันว่าสรุปให้ทุกอย่างก่อนที่ประธานจะกล่าวปิดประชุมมากกว่า 20 นาที เพราะครั้งแรกที่พูดคุยกันประธานวิปรัฐบาลไปคุยกับประธานวิปฝ่ายค้าน ในโซนที่นั่งพรรคประชาชน และเดินมาพูดคุยกันต่อที่นั่งพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีการพูดคุยกัน โดยทางวิปรัฐบาลขอเป็นประชุมลับ และเมื่อได้ข้อสรุปก็กลับมาคุยกันใหม่ว่าขอไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้หรือไม่ ให้ส่งเรื่องไปที่คณะกรรมาธิการสามัญแทนได้หรือไม่ ซึ่งมีการพูดคุยกันแล้วว่าจะส่งไปที่คณะไหน เพราะมีในเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศ และเรื่องของความมั่นคง จึงมีการตกลงกันว่าจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธาน โดยนายรังสิมันต์บอกว่าหากสภาส่งไปก็จะตั้งคณะอนุกรรมธิการให้ ซึ่งนี่คือข้อตกลงที่เราคุยกันเรียบร้อยแล้ว
“สุดท้ายประธานวิปฝ่ายค้านเดินมาบอกว่าหลังจากเสร็จวาระรับทราบรายงาน ให้ขอเลื่อนญัตติเหล่านี้ขึ้นมา จังหวะนั้นเองประธานในที่ประชุมก็สั่งปิดประชุมทันที ดังนั้น การรอสัญญาณคงไม่น่าใช่ เพราะเราคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วในห้องประชุม” น.ส.แนน กล่าว
