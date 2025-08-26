หมอมิ้ง ซัดคนไทยบางกลุ่มปั่นเฟคนิวส์ คดี นายกฯอิ๊งค์ ลามถึงศาล ชี้ เล่นการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ประเทศ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า น.สแพทองธาร ชินวัตร นายกฯ และรมว.วัฒนธรรม ได้ยื่นแถลงปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคลิปเสียงตามกำหนดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม แล้ว มั่นใจว่าได้ทำสิ่งที่ถูกต้องมาตลอด จึงเชื่อว่าศาลจะพิจารณาอย่างดี
เมื่อถามว่า น.สแพทองธาร จะเดินทางไปฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองในวันที่ 29 สิงหาคม นี้ หรือไม่ นพ.พรหมินทร์ กล่าวว่า นายกฯจะไปหรือไม่ ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาของประเทศชาติในขณะนี้ เพราะปัญหาประเทศชาติขณะนี้ยังอยู่เรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการปฏิบัติการทางการทหาร ซึ่งคลี่คลายลงไปมากแล้ว ขณะนี้เป็นเรื่องของการต่างประเทศ และเรื่องข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเราทำได้ดี โดยนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ยุโรป คงจะได้ไปพูดถึงกรณีอนุสัญญาออตตาวา ซึ่งมีการลักลอบฝังทุ่นระเบิด และผิดข้อตกลงเอ็มโอยู 43 ซึ่งมีคนเรียกร้องให้ยกเลิก แต่แท้จริงแล้ว เอ็มโอยู 43 เป็นเงื่อนไขสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในขณะนี้
นพ.พรหมินทร์ กล่าวอีกว่า กรณีที่กัมพูชาใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ เป็นเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ดังนั้น การบริหารจัดการของเราต้องให้ทันกับสถานการณ์ การที่ใช้โล่มนุษย์แล้วเข้ามาในดินแดนของไทย ผืนแผ่นดินตรงนั้น ที่มีการวางลวดหนามหีบเพลงเป็นเขตแดนของประเทศไทย เพราะฉะนั้น เมื่อเข้ามาในดินแดนไทยก็ผิดกฎหมายไทย
ขณะนี้ทางศูนย์บริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) ได้สั่งการทหาร ตำรวจ และมหาดไทย ร่วมกันเข้ามาปฏิบัติงานแล้ว ปรับรูปแบบต่างๆ แปรเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ และในทางต่างประเทศเรื่องข้อมูลข่าวสาร ความเป็นเอกภาพสำคัญ สำคัญที่สุดคือความเป็นเอกภาพของประชาชนไทย เอกภาพของรัฐบาลไทย และทหาร ตนคิดว่าวันนี้สิ่งที่ต้องการคือทำอย่างไรให้คนไทยรวมกันอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์สำคัญของพี่น้องประชาชนคนไทย
เมื่อถามว่า หากผลคำวินิจฉัยของศาลออกมาเป็นลบ เรื่องที่รัฐบาลกำลังดำเนินการในเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศ จะกระทบมากน้อยแค่ไหน นพ.พรหมินทร์ กล่าวว่า ก็ชัดเจน ความประสงค์ของฝั่งตรงข้าม คือสร้างให้ประเทศไทยอ่อนแอ สร้างความขัดแย้งภายในประเทศ และ วันนี้จะสังเกตว่ามีความพยายามทำเฟกนิวส์ คนไทยบางคนบางกลุ่มก็ยังใช้การทำเฟคนิวส์สร้างให้เกิดความขัดแย้งและอ่อนแอกันภายใน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกมาชัดเจน จัดการกับการทำเฟคนิวส์ที่ทำจนล้ำเส้นเกินไป ไปทำแม้กระทั่งกับศาล ตนว่าตรงนั้นสำคัญมาก บางครั้งมัวแต่เล่นผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ ตนว่าสิ่งเรานั้นคือศัตรูที่แท้จริงของคนไทย
เมื่อถามว่า การประชุมครม.วันนี้ น.ส.แพทองธาร จะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ นพ.พรหมินทร์ กล่าวว่า นายกฯเข้าประชุมครม.ผ่านระบบซูม
เมื่อถามว่า หากหลังวันที่ 29 สิงหาคม หาก น.ส.แพทองธาร ได้กลับมาปฎิบัติหน้าที่สถานการณ์ชายแดนจะคลี่คลายกว่านี้หรือไม่ นพ.พรหมินทร์ กล่าวว่า อย่างไรก็แล้วแต่ในฐานะที่เราเป็นรัฐบาลอยู่ เราจะปกป้องพื้นแผ่นดินไทย อธิปไตยไทย และผลประโยชน์ของประชาชนไทยถึงที่สุด