มนพร ชี้ เพื่อไทยไม่เตรียมแผนรับมือคำตัดสินคดีคลิปเสียง ลั่น ผลเป็นบวกหรือลบ นายกฯ ก็ชื่อ แพทองธาร

การเมือง

มนพร ชี้ เพื่อไทยไม่เตรียมแผนรับมือคำตัดสินคดีนายกฯ 29 ส.ค.นี้ ลั่น ผลเป็นบวกหรือลบ นายกฯ ก็ชื่อ แพทองธาร

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมอ่านคำวินิจฉัยคดีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ หากเกิดอุบัติเหตุนายกฯ นโยบายต่างๆ ของพรรคเพื่อไทยจะไปต่อได้หรือไม่ ว่า เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ ตนไม่ขอพูดถึงกระบวนการตัดสินของศาล

เมื่อถามว่า จะมีการเตรียมรับมือหรือไม่ นางมนพร กล่าวว่า ไม่ได้มีปัญหาอะไร เนื่องจากเรื่องยังไม่เกิด ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีแผน ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นบวกหรือลบ คนที่เป็นนายกฯ ก็ยังเป็น น.ส.แพทองธาร

เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยจะมีการตั้งวอร์รูมคอยมอนิเตอร์คำวินิจฉัยของศาลหรือไม่ นางมนพร กล่าวว่า ยังไม่ทราบ ต้องรอฟังผลการประชุม ส.ส.พรรคในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในวาระการหารหรือปกติ แต่ตนขอส่งกำลังใจให้นายกฯ

