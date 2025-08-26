วราวุธ แจง พท.ยังไม่ส่งสัญญาณเตือนพรรคร่วม คดีคลิปเสียง คาดให้ผ่านศาลวินิจฉัยก่อน

วราวุธ แจง เพื่อไทยยังไม่ส่งสัญญาณเตือนพรรคร่วมรัฐบาล คดีคลิปเสียงนายกฯ คาดให้ผ่านศาลวินิจฉัยเสร็จก่อน ด้านประชาธิปัตย์ ย้ำ ยังไม่ได้คุยกัน
วันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ให้สัมภาษณ์กรณีวันที่ 29 สิงหาคม ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยคดี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สนทนากับ สมเด็จฮุน เซน ประธานพฤฒสภา กัมพูชา มีสัญญาณอะไรจากทางฝั่งพรรคเพื่อไทยหรือไม่ ถ้าเกิดอุบัติเหตุจะไปอย่างไร ว่า
ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไร ก่อนการประชุม ครม. ไม่แน่ใจว่าจะมีการพูดคุยหรือไม่ ยังไม่มีแนวทางหรือสัญญาณอะไรที่เกี่ยวกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่มีการพูดจากัน คาดว่าให้ผ่านวันที่ 29 สิงหาคม คาดว่าจะมีการพูดคุยกัน
ด้านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวด้วยว่า ยังไม่มีสัญญาณอะไรจากพรรคเพื่อไทย และนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้คุยกัน