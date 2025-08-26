วราวุธ เผย มาตรการช่วยลูกบ้านการเคหะ พักชำระหนี้-เว้นค่าเช่า 7จว.ชายแดนไทย-เขมร

วราวุธ เผย คลอดมาตรการช่วยลูกบ้านการเคหะ พื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา พักชำระหนี้-เว้นค่าเช่า
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ห่วงใยพี่น้องกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าว ส่งผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพี่น้องกลุ่มเปราะบางและประชาชน
ดังนั้นเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต จึงได้ออกมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ตราด จันทบุรี และสระแก้ว ด้วยการให้ความช่วยเหลือหลัก 3 ด้านคือ
ด้านที่ 1. ยกเว้นค่าเช่า สำหรับค่าเช่ารายย่อย และ เช่าจัดประโยชน์ สำหรับลูกค้า กคช. ฟรีค่าเช่า 3 เดือน โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2568 ยกเว้นค่าปรับ 100%กรณีผู้ที่มาชำระหนี้ค้างในช่วงเวลาดังกล่าว
ด้านที่ 2. พักชำระหนี้กลุ่มเช่าซื้อ สำหรับลูกค้าเช่าซื้ออาคารของ กคช. ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะได้รับสิทธิพักชำระค่าเช่าซื้อ 3 เดือน โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2568 ยกเว้นค่าปรับ 100%กรณีผู้ที่มาชำระหนี้ค้างในช่วงเวลาดังกล่าว
ด้านที่ 3. สนับสนุนการยังชีพ โดยจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อให้การช่วยเหลือ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ลูกค้าที่พักอาศัยในโครงการของ กคช. ในพื้นที่ชายแดน 2) กลุ่มเปราะบางที่อยู่ในโครงการของ กคช. 3) ผู้ที่อพยพเข้ามาพักอาศัยกับญาติในโครงการของ กคช. เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวสะท้อนถึงภารกิจของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กระทรวง พม.ในการยืนเคียงข้างพี่น้องกลุ่มเปราะบางและประชาชนในทุกๆสถานการณ์โดยเฉพาะช่วงเวลาวิกฤติ เพื่อให้ทุกคนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง