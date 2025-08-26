สุริยะ รับ รถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย ล่าช้า ยันทำทุกทางแล้ว คาด ใช้ได้กลางเดือน พ.ย.

สุริยะ รับ 20 บาทตลอดสาย ล่าช้า ยันทำทุกทางแล้ว คาด ใช้ได้กลางเดือน พ.ย.
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย ที่อาจล่าช้าออกไป ว่า
ตั้งแต่ที่ตนเข้ามารับตำแหน่งรมว.คมนาคม ได้บอกว่า การใช้รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ต้องมีการผ่านกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ… ร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. …. (พ.ร.บ.ตั๋วร่วม) พ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 (พ.ร.บ.รฟม.) ที่ผ่านมาทราบดีว่ามีปัญหาเรื่ององค์ประชุมสภาฯ ทำให้กฎหมายล่าช้า
จึงพยายามคิดแผนสองว่าวันที่ 1 ต.ค.นี้ จะของบกลางเข้ามาช่วยได้หรือไม่ ได้ปรึกษากฤษฎีกา ได้คำตอบว่า หากจะใช้งบกลางต้องมีความจำเป็นเร่งด่วน จึงไม่เข้าองค์ประกอบ จึงคิดแผนต่อไปกรณีที่กฎหมายไม่ผ่านเราจะออกระเบียบได้หรือไม่ เพื่อให้มีผลย้อนหลัง กฤษฎีกาก็บอกว่าทำไม่ได้ เราพยายามทำทุกวิถีทางแล้ว
นายสุริยะ กล่าวว่า สิ่งที่ทำได้ขณะนี้ คือ เรามี พ.ร.บ.ตั๋วร่วม คิดว่าจะพยายามผ่านกฎหมายนี้ในสภาฯให้จบได้ รวมถึง พ.ร.บ.รฟม. หากผ่านตรงนี้ไปได้ ตามกระบวนการหลังโปรดเกล้าฯ ก็ต้องออกกฎหมายลูก และมีกระบวนการต่าง ๆ เช่นการรับฟังความคิดเห็นใช้เวลา 15 วัน และเพื่อทำให้เร็ว
ตนจะเสนอ ครม. ให้เว้นการฟังความคิดเห็น เนื่องจาก โครงการ 20 บาทตลอดสาย เป็นผลบวกกับประชาชน ไม่มีผลลบ ซึ่งกฤษฎีกาบอกว่าทำได้ ถ้าเป็นไปตามนี้จะสามารถใช้รถไฟฟ้า 20 ตลอดสายได้ ในช่วงกลางเดือนพ.ย.นี้ หากถามว่าช้าไปหรือไม่ก็ต้องบอกว่าเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับถือว่าเยอะ จึงต้องกราบขอโทษประชาชนที่รอความหวัง
เมื่อถามว่า หลังพ้นวันที่ 30 ก.ย. ประชาชนจะต้องจ่ายค่าโดยสารราคาเต็มจนกว่ากฎหมายจะผ่านใช่หรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ถูกครับ
เมื่อถามถึงรถไฟฟ้าสายสีแดง และสายสีม่วง จะต้องมีการขยายเวลาในราคา 20 บาท ใช่หรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ยังใช้ราคาเดิมได้ และไม่สิ้นสุดสิ้นเดือน ก.ย. เป็นความเข้าใจผิด ข้อมูลที่ออกไปไม่ถูกต้อง เพราะสามารถใช้ได้เรื่อยๆ จนกว่า 20 บาทตลอดสายจะมา
เมื่อถามว่า ในชั้นวุฒิสภาจะมีอะไรที่ทำให้ล่าช้าหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ตนเชื่อว่าวุฒิสภาจะมองเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เพราะกฎหมายก็เป็นเรื่องของกฎหมาย คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เมื่อถามว่า ในวุฒิสภาถูกมองว่ามีสีน้ำเงินเยอะ นายสุริยะ กล่าวว่า อย่าไปพูดอย่างนั้นเลย ทุกคนที่ได้นับเลือดเข้ามาก็มีวุฒิภาวะ คงจะมีมองถึงผลประโยชน์ โดยเฉพาะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการเมืองเลย เป็นเรื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ส่วนการลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ประชาชนทำได้เรื่อย ๆ ใช่หรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า เช้านี้มีผู้ลงทะเบียน 180,000 คน ซึ่งประชาชนยังมีเวลา กว่าจะเริ่มใช้ก็เดือนพฤศจิกายน ปัจจุบันมีคนมาใช้รถไฟฟ้าถึง 44 ล้านเที่ยวต่อเดือน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับตา ‘อิ๊งค์’ เข้าทำเนียบ ฟังศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตา 29 ส.ค. คดีคลิปเสียง
- นันทนา ติงห้องอาหารสภาขายแพง จี้ทบทวนราคา คืนพื้นที่ร้านราคาประหยัด
- ส.ว.สวัสดิ์ ยันยื่นญัตติให้วุฒิสภา ถกคงไว้หรือเลิก MOU43-44 อยากให้ปชช.เห็นผลดี ผลเสีย
- สมชาย ยกคณะร้อง ป.ป.ช. ฟันอาญา นายกอิ๊งค์ ปฏิบัติหน้าที่มิชอบปม คลิปเสียงคุย ฮุน เซน