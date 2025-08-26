บิ๊กอ้วน ยาหอมกองทัพ ทหารอยากได้อะไรให้บอก สั่งกลางครม. ทุกหน่วยงานต้องสนับสนุน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีราชการ สั่งการกลางวงประชุม ครม. ถึงสถาณการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ให้กับกองทัพ
ทั้งนี้ นายภูมิธรรม กล่าวขอบคุณทหารหาญที่ประจำอยู่ชายแดนทั่วประเทศไทย ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ต้องอดทนอดกลั้นจากการยั่วยุของฝ่ายกัมพูชา ทั้งปฏิบัติการทางทหาร และการใช้โล่มนุษย์ ที่อาศัยประชาชนนำหน้าเคลื่อนไหวด้วยวิธีการต่างๆ ในการนี้ หากกองทัพต้องการสนับสนุนอุปกรณ์หรือทรัพยากรเร่งด่วนใดๆ ขอให้แจ้ง ศบ.ทก. ดำเนินการประสาน จัดการให้ทันที โดยให้หน่วยงานต่างๆ ยึดถือว่า สถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีข้อสั่งการให้ ศบ.ทก. ประสานการปฏิบัติให้มีผลสัมฤทธิ์ กระชับความเป็นเอกภาพทั้งการทหาร การต่างประเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงการปฏิบัติการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย รวมถึงมาตรการอื่น ๆ อาทิ เข้มงวดกับปฏิบัติการห้ามไม่ให้พลเรือนกัมพูชารุกล้ำเขตแดนอย่างผิดกฎหมาย และการติดตามเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมด้านสแกมเมอร์
