สมชาย ยกคณะร้อง ป.ป.ช. ฟันอาญา นายกอิ๊งค์ ปฏิบัติหน้าที่มิชอบปม คลิปเสียงคุย ฮุน เซน

“สมชาย” ยกคณะร้อง ป.ป.ช. ฟันอาญา “อิ๊งค์” ปฏิบัติหน้าที่มิชอบปมคลิปเสียงสนทนา ฮุน เซน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ นายคมสันต์ โพธิ์คง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นายนิติธร ล้ำเหลือ ทนายความ เดินทางยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริง ชี้มูลความผิดและดำเนินคดีอาญากับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ เพื่อใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือกระทำผิดฐานอื่นในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา
โดยในการยื่นต่อ ป.ป.ช.ครั้งนี้ได้แนบเอกสาร ประกอบด้วย สำเนาถอดบทสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธารกับสมเด็จฮุน เซน และนายฮวด จำนวน 7 แผ่น และสำเนาหนังสือด่วนที่สุดที่ กห.0300/850 เรื่องขอนำมาตรการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงวันที่ 9 มิ.ย.68 จำนวน 1 แผ่น
