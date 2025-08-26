ส.ว.สวัสดิ์ ยันยื่นญัตติให้วุฒิสภา ถกคงไว้หรือเลิก MOU43-44 อยากให้ปชช.เห็นผลดี ผลเสีย

‘สวัสดิ์’ ยันยื่นญัตติให้ ‘วุฒิสภา’ ถก คงไว้หรือยกเลิก MOU43-44 หวังให้ ปชช.เห็นผลดี-ผลเสีย บอกแล้วแต่คิด เป็นเกมเอื้อพรรคการเมืองหรือไม่
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่รัฐสภา พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหารและความมั่นคง วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นญัตติเรื่องยกเลิก MOU43-44 ว่าในการประชุมวุฒิสภาวันนี้ (26 ส.ค.) จะมีการพิจารณาญัตติเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียของการยกเลิก MOU2543 และ MOU2544 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งฝั่งกัมพูชาไม่ได้ยึดหลักเขตแดนตามหลักสากล
พล.อ.สวัสดิ์กล่าวต่อว่า ส่วนไทยได้ลากเส้นไหล่ทวีปโดยใช้จุดกึ่งกลางทะเลระหว่างเกาะกูดของไทยและเกาะกงของกัมพูชา ซึ่งเป็นเส้นตามแนวพระบรมราชโองการปี 2516 และมีการลงนามใน MOU2544 เพื่อพัฒนาร่วมกัน แต่แผนที่แนบท้ายไม่เป็นไปตามหลักกฎหมาย ทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนกว่า 26,000 ตารางกิโลเมตร และเกิดความสับสน จึงต้องนำมาทบทวนว่าควรจะยกเลิก MOU ดังกล่าวหรือไม่ หรือควรจะคงไว้ก่อนเพื่อเป็นกรอบในการเจรจา ซึ่งการตั้งกรรมาธิการการศึกษาครั้งนี้ศึกษาในผลดีและผลเสียในการคงไว้หรือยกเลิก MOU ดังกล่าวว่าทางไหนจะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่ากัน และหวังว่าจะลดปัญหาความเห็นต่างของประชาชน
พล.อ.สวัสดิ์กล่าวด้วยว่า การตั้งกรรมาธิการชุดนี้จะตั้ง 25 คน มีสัดส่วน ส.ว. 15 คน และสัดส่วนคนนอกที่เป็นนักวิชาการผู้ที่มีความรู้และศึกษาเรื่องปัญหาไทย-กัมพูชามาก่อน 10 คน โดยวางกรอบศึกษาเป็นเวลา 90 วัน
ส่วนที่ ส.ว.อิสระที่นำโดย นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ ส.ว. ค้านว่าการเสนอญัตตินี้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคการเมืองหนึ่ง พล.อ.สวัสดิ์กล่าวว่า แล้วแต่จะคิด เพราะในความตั้งใจในฐานะผู้เสนอญัตติ เมื่อมีปัญหาความขัดแย้งก็มองว่าควรจะศึกษาให้เห็นข้อดีและข้อเสียว่าจะยกเลิกหรือจะคงไว้ของ MOU เพื่อศึกษาว่าอย่างใดมีประโยชน์มากกว่ากัน แล้วหวังว่าจะให้ประชาชนได้เกิดความเข้าใจ ซึ่งการเสนอญัตติในวันนี้สืบเนื่องมาจากการประชุมลับของวุฒิสภาในครั้งก่อน เกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีข้อสรุปว่าให้ตั้งกรรมาธิการมาคุยกัน
เมื่อถามว่า นพ.เปรมศักดิ์ตั้งข้อสังเกตว่าผู้เสนอญัตติพยายามใช้งบประมาณของวุฒิสภาก่อนจะหมดปีงบประมาณ พล.อ.สวัสดิ์กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน แต่เห็นว่ามีความจำเป็น เพราะมีความเห็นที่ขัดแย้งและหลากหลาย จากการยกเลิกหรือไม่ยกเลิก MOU จึงต้องศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะผู้ร่วมในกรรมาธิการวิสามัญมีคนนอกถึง 10 คนที่มีความรู้ความสามารถ และศึกษาในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดในแง่ลบ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ครม.ไฟเขียวตั้งบิ๊กศธ.ซี10 ‘ภัทริยวรรณ’ คว้าเก้าอี้รองเลขาธิการกพฐ. ‘ภูธร’ ขยับขึ้นผู้ตรวจราชการ
- คาจิกิ ถล่มแล้ว ฝนหนักมาก น้ำเหืองล้นตลิ่ง พรมแดนไทยลาว จ.แพร่ ล้นตลิ่งท่วมหมู่บ้าน ถนนตัดขาด
- ออสซี่ขับทูตอิหร่าน หลังพบก่อเหตุโจมตีต่อต้านยิวในประเทศ สั่งอพยพนักการทูตพ้นเตหะราน
- รัชนกพ่ายมือรอง ร่วงรอบแรกขนไก่โลก หมิว-ครีมไม่พลาดฉลุยเข้ารอบสอง