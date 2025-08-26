อิ๊งค์ถามเอง! ครม.เขี่ยชื่อ ธนพร คู่กรณีภูมิธรรม หลุดวปอ.69
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติถอนชื่อ นายธนพร ศรียากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย ออกจากรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2569 สืบเนื่องจากมีผู้แทนหลายองค์กรยื่นเรื่องร้องเรียนเรื่องความเหมาะสมที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากมีการกระทำที่อาจสร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กร
โดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม ซึ่งเคยเรียนหลักสูตรมินิ วปอ.ได้สอบถามกลางที่ประชุม ครม.และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายชื่อนักศึกษา วปอ.บางคน ในที่ประชุม ครม.
ขณะที่นายชัยชนะ เดชเดโช รมช.สาธารณสุข ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้รับการร้องเรียนจากตัวแทนสมาคมประมง อ้างว่ามีผู้ร้องเรียนนายธนพร ที่ให้คำแนะนำว่าไม่มีความเหมาะสมที่จะเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าว และไม่สามารถแก้ไขปัญหาประมงเมื่อหลายปีก่อน และเป็นปัญหาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ที่เป็นประธานการประชุม และเป็นคู่กรณีที่ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทนายธนพร จากกรณีวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ไม่ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้
