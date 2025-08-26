ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ บุกสภา ทวงสิทธิแรงงานหญิง ร้องแก้กม. ไม่จำกัดสิทธิลาคลอด

ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิรวมพลัง บุกสภาฯ ทวงสิทธิแรงงานหญิง-ครอบครัวร้องแก้กฎหมาย ไม่จำกัดสิทธิลาคลอด-ลาดูแลแค่คู่สมรส จดทะเบียน ย้ำ “งานดูแลคือหัวใจของสังคม” ต้องได้รับการยอมรับ-คุ้มครองอย่างเป็นธรรม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ที่รัฐสภา ขบวนเคลื่อนไหวผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยเดินทางเข้ายื่นหนังสือ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯเพื่อเรียกร้องการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 41/1 ซึ่งมีสาระสำคัญคือการ ขยายสิทธิลาดูแลครอบครัว-ลาคลอด ไม่ให้จำกัดเฉพาะคู่สมรสที่จดทะเบียน แต่ครอบคลุมถึงคู่ชีวิต ผู้ดูแล หรือผู้ที่อยู่ในความปกครอง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางสังคมและพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (ILO, CEDAW, ICESCR)
น.ส.ปรานม สมวงศ์ จากองค์กร Protection International ในนามผู้แทนเครือข่ายแรงงานหญิงกล่าวว่า แม้จะชื่นชมที่ปรับสิทธิลาคลอดเป็น 120 วัน แต่การจำกัดสิทธิลาเฉพาะคู่สมรสจดทะเบียนถือเป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของแรงงานหญิงไทยที่จำนวนมากไม่ได้จดทะเบียนสมรส ทั้งยังขัดกับพันธกรณีของไทยต่อ ILO และ CEDAW หรือ ICESCRที่กำหนดสิทธิในการลาคลอด–เลี้ยงดูบุตรและลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้าง
ข้อมูลจากเครือข่ายแรงงานระบุว่า ปัจจุบันไทยมีแรงงานหญิงราว 18.56 ล้านคนคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดในประเทศ การคุ้มครองสิทธิแรงงานหญิงจึงไม่ใช่เพียงเรื่องเฉพาะกลุ่ม แต่เป็นเรื่องเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวพันกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความมั่นคงสังคม
ด้านนางอังคณา นีละไพจิตร ส.ว. ในฐานะผู้แปรญัตติในร่างกฎหมายกล่าวสนับสนุนข้อเรียกร้อง โดยชี้ว่าหากกฎหมายจำกัดสิทธิเฉพาะคู่สมรสจดทะเบียน แม่หลังคลอดจะไม่ได้รับการดูแลตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย ดังนั้นควรแก้ไขถ้อยคำให้ครอบคลุมผู้ที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา หรือแม้แต่ ผู้ที่อยู่ในความปกครองเช่น พ่อแม่หรือพี่น้อง เพื่อให้คุณแม่หลังคลอดมีผู้ดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการปรับแก้เพื่อให้กฎหมายสะท้อนความจริงของสังคมไทย และทำให้ประเทศไทยปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงพันธกรณีที่ได้ให้ไว้ต่อประชาคมโลก
ด้านนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ ประธาน กมธ.ฯ ระบุหลังรับหนังสือว่าในช่วงบ่ายวันนี้คณะกรรมาธิการจะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ข้อเสนอเพิ่มเติมของภาคประชาสังคมถือว่าสำคัญแม้อาจต้องนำไปพิจารณาในลำดับถัดไป แต่ก็เป็นทิศทางที่สามารถปรับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานหญิงได้จริงในอนาคต
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอมิ้ง แจง ‘อิ๊งค์’ ซูมถกครม. ชี้ เลี่ยงเจอสื่อถาม หวั่นกระทบรูปคดี
- ครม.อนุมัติงบ 1.7 พันล. สร้างบังเกอร์ เยียวยาผู้อพยพ ชายแดนเขมร ครัวเรือนละ 2,000-5,000
- ครม. อนุมัติงบกลางฉุกเฉิน 2.9 พันล. จัดสรรให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- รัฐบาล ชี้แจงเงื่อนไข ทำไมต่ออายุราชการ ‘ผู้ว่าฯสระแก้ว’ ได้ ไม่เหมือนกรณี ‘แม่ทัพกุ้ง’