ครม.อนุมัติงบ 1.7 พันล. สร้างบังเกอร์ เยียวยาผู้อพยพ ชายแดนเขมร ครัวเรือนละ 2,000-5,000

ครม.อนุมัติงบกลาง 1,700 ล้าน สร้างหลุมหลบภัย-หอกระจายข่าว เยียวยาผู้อพยพ 7 จว.ชายแดนกัมพูชา ครัวเรือนละ 2,000-5,000 บาท ย้ำ รบ.มุ่งมั่นแก้ปัญหาเต็มที่
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ เลขานุการรมว.มหาดไทย กล่าวถึงภาพรวมการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การปะทะระหว่างไทยและกัมพูชาในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงต้นของการปะทะ
โดยได้ประสานอนุมัติขยายวงเงินทดรองจ่ายภายใต้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นจังหวัดละ 100 ล้านบาทโดยทันที ซึ่งได้ใช้เพื่อสนับสนุนการอพยพ การบริหารจัดการศูนย์พักพิงผู้อพยพ ซ่อมแซมหลุมหลบภัย ตลอดจนการส่งคนกลับบ้าน และคืนสภาพสังคมที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้มียอดเบิกจ่ายแล้วรวม 198,418,791 บาท
นายชนินทร์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมายังได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาปัญหา และให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่กลับเข้ามาใช้ชีวิตตามปกติแล้วในอีก 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่
1.อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด 10 ล้านบาท จากงบกลางและเงินกองทุนฯ
2.งดเว้นการเรียกเก็บ ค่าน้ำ-ค่าไฟ เป็นเวลา 2 เดือนระหว่าง ก.ค.-ส.ค.
3.ระดมความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ 4.ข้อสั่งการให้เบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงอาสาปฏิบัติงาน หรือ ชรบ.ที่ช่วยลาดตระเวนระหว่างช่วงอพยพในอัตรา 120-240 บาท/วัน ผ่านเงินทดรองจ่ายในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
นายชนินทร์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในวันนี้คณะรัฐมนตรียังได้มีการอนุมัติการช่วยเหลือเพิ่มเติมในอีก 2 เรื่องสำคัญ ได้แก่
1.เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการกระทำของกองกำลังภายนอกประเทศ ที่อนุมัติการจ่ายรายครัวเรือนๆ ละ 2,000 บาท สำหรับการอพยพไม่เกิน 7 วัน และครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นเงินสดผ่านระบบพร้อมท์เพย์ (prompt-pay) สำหรับการอพยพตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป โดยใช้งบประมาณจาก งบกลางเป็นเงิน 1,516 ล้านบาท
2.งบประมาณสำหรับสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 779 แห่ง และงบประมาณ ซ่อม/สร้าง หอกระจายข่าว 221 แห่งในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา 7 จังหวัด สำหรับเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้งบประมาณจากงบกลาง เป็นเงิน 194 ล้านบาท
“ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านสบายใจ ว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างเต็มที่มาโดยตลอด เพื่อให้พี่น้องกว่า 4,000 หมู่บ้านใน 7 จังหวัดกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และจะพยายามอย่างเต็มที่ต่อไป เพื่อเร่งรัดการช่วยเหลือในมิติต่างๆ ให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด“ นายชนินทร์ กล่าว