ไฟเขียว งบกลาง 139 ล้านบาท ให้ ศ.อบต.เยียวยาเหตุความไม่สงบ 4 จว.ชายแดนใต้

ครม. อนุมัติงบกลางเพิ่มเติม 139 ล้านบาท ให้ ศอ.บต. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุความไม่สงบ 4 จว.ชายแดนใต้
เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขออนุมัติงบกลางเพิ่มเติมกรณีเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 139.93 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 279 ราย แบ่งเป็น 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นราธิวาส 69 ราย วงเงิน 10.83 ล้านบาท จ.ปัตตานี 73 ราย วงเงิน 65.07 ล้านบาท จ.ยะลา 133 ราย วงเวิน 63.59 ล้านบาท และ สงขลา 4 ราย วงเงิน 0.08 ล้านบาท