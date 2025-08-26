ครม.ไฟเขียวงบกลาง 1.69 พันล. ช่วยค่าไฟผู้ประสบอุทกภัยปี’67 รวม 18 จว. พร้อมอนุมัติอีก 363 ล้านบาท ฟื้นฟูน้ำท่วมเชียงราย
เมื่อเวลา 12.45 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กระทรวงมหาดไทย เสนอ ครม. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 68 ในส่วนงบกลางกรณีเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย โดยขอให้พิจารณาอนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ใช้จ่ายงบกลางปี 68 สำรองเงินฉุกเฉิน กรอบวงเงิน 1,696 ล้านบาท เพื่อช่วยค่าไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย 18 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา พิษณุโลก สุโขทัย ตาก พิจิตร อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน อุทัยธานี อุดรธานี หนองคาย นครพนม บึงกาฬ และพระนครศรีอยุธยา สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน ที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก โดยดำเนินมาตรการใน 2 รูปแบบ คือ 1. ไม่เรียกเก็บค่าไฟฟ้าประจำเดือนก.ย.67 และ 2.ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 30 ซึ่งกำหนดให้เป็นส่วนลดก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนต.ค.67
นายอนุกูล กล่าวต่อว่า สำหรับประเภทบ้านที่อยู่อาศัย ในเดือนก.ย. – ต.ค.67 มีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 870,000 ราย ใช้วงเงิน 1,256 ล้านบาท ส่วนประเภทกิจการการค้าขนาดเล็ก มีผู้ได้รับสิทธิประมาณ 100,000 ราย วงเงิน 440 ล้านบาท รวมสองประเภท เป็นวงเงิน 1,696 ล้านบาท
นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอของบกลางกรณีเงินสำรองฉุกเฉินหรือจำเป็นเพิ่มเติมให้ จ.เชียงราย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.เชียงราย จำนวน 18 โครงการ วงเงิน 363.62 ล้านบาท สืบเนื่องจากช่วงเดือนก.ย.-ต.ค.67 ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ รวมถึงจ.เชียงรายที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก