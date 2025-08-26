รัฐบาล ชี้แจงเงื่อนไข ทำไมต่ออายุราชการ ‘ผู้ว่าฯสระแก้ว’ ได้ ไม่เหมือนกรณี ‘แม่ทัพกุ้ง’

จิรายุ แจงปม ครม.ต่ออายุราชการ ผู้ว่าฯสระแก้ว เหตุอายุราชการเหลือหนึ่งปี ต่อได้ไม่เหมือน “บิ๊กกุ้ง”
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกต ตามที่ ครม.มีมติต่ออายุ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ไปอีก 1 ปี แต่เหตุใดไม่ต่ออายุ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่สอง ว่า
เงื่อนไขของผู้ว่าราชการจังหวัด ใครที่ประจำครบ 4 ปีแล้ว จะต้องย้ายไปจังหวัดอื่น แต่ผู้ว่าฯสระแก้ว ขณะนี้อายุยังไม่ถึง 60 ปี จึงสามารถต่ออายุได้ เพราะจะเกษียณอายุราชการในปี 2569 แต่ในส่วนของ พล.ท.บุญสิน จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้