การเมือง

รัฐบาล ชี้แจงเงื่อนไข ทำไมต่ออายุราชการ ‘ผู้ว่าฯสระแก้ว’ ได้ ไม่เหมือนกรณี ‘แม่ทัพกุ้ง’

จิรายุ แจงปม ครม.ต่ออายุราชการ ผู้ว่าฯสระแก้ว เหตุอายุราชการเหลือหนึ่งปี ต่อได้ไม่เหมือน “บิ๊กกุ้ง”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกต ตามที่ ครม.มีมติต่ออายุ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ไปอีก 1 ปี แต่เหตุใดไม่ต่ออายุ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่สอง ว่า

เงื่อนไขของผู้ว่าราชการจังหวัด ใครที่ประจำครบ 4 ปีแล้ว จะต้องย้ายไปจังหวัดอื่น แต่ผู้ว่าฯสระแก้ว ขณะนี้อายุยังไม่ถึง 60 ปี จึงสามารถต่ออายุได้ เพราะจะเกษียณอายุราชการในปี 2569 แต่ในส่วนของ พล.ท.บุญสิน จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้

 