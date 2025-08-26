อนุทิน ปัดเตรียมนั่งนายกฯ แจงลบภาพดินเนอร์ ‘สารัชถ์’ ไม่มีนัยยะ ยันเพื่อนกันตั้งแต่เด็ก

อนุทิน ปัดเตรียมนั่งนายกฯ บอกภท.มีแต่เลิฟรูม ไม่มีวอร์รูม ลุ้น ‘อิ๊งค์’ ฟังศาลรธน. ชี้ขาดปมคลิปเสียง บอกไม่เห็นเป็นไร แชะรูปดินเนอร์ ‘สารัชถ์’ แจงเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็ก
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย เพื่อประชุม ส.ส.ประจำสัปดาห์
ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยปมคลิปเสียงสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กับนายฮุน เซน ในวันที่ 29 ส.ค.นี้ ว่า พรรคภูมิใจไทยจะมีการตั้งวอร์รูมติดตามคดีหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า “ไม่มี วอร์รูมจะไปรบกับใครเล่า มีแต่เลิฟรูม”
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า เมื่อวานนี้ (25 ส.ค.) ได้ลงรูปถ่ายกับ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี หรือเจ้าสัวกัลฟ์ กินข้าวอร่อยหรือไม่ นายอนุทินบอกว่า “เมื่อวันอาทิตย์ และไม่เห็นเป็นอะไรเลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็ก”
ส่วนที่มีคนแซวว่าเป็นเพื่อนกันแล้วลบรูปทำไม นายอนุทินยืนยันว่า ไม่มีนัยอะไร และมีเพื่อนอีกคนร่วมเฟรมด้วย
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า ได้เตรียมความพร้อมในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหรือไม่ นายอนุทินระบุสั้นๆ ว่า “ไม่มีครับ”
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทินได้ลงรูปดังกล่าวในเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวานนี้ (25 ส.ค.) ก่อนที่จะลบออกเมื่อคืนที่ผ่านมา