ครม. ไฟเขียว โยกงบกระตุ้นศก. 2.6 หมื่นล้าน เข้างบกลางใช้กรณีฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขอรับจัดสรรและผลการอนุมัติการจัดสรร โครงการรายการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 19 ส.ค.2568 ที่ผ่านมา สำนักงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ 49 หน่วยงาน รับงบประมาณจำนวน 8,431 รายการวงเงินรวม 108,800.17 ล้านบาท และในส่วนที่เหลือประมาณ 26,000 ล้านบาท ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสามารถโอนงบกลาง ไปเพิ่มในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อความจำเป็นได้
แต่ในกรณีที่หน่วยรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน สามารถที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณการรายจ่ายงบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินก้อนนี้ เพื่อไปดำเนินโครงการได้เช่นกัน ทั้งนี้ทั้งงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปัจจุบันมีอยู่ที่ 96,556.71 ล้านบาท และหากมีการโอนงบกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวมาสมทบอีก 26,000 ล้านบาท จะทำให้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายมีคงเหลือ 122,556.71 ล้านบาท