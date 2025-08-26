ป.ป.ช.ฟัน อดีตส.ส.พปชร. ทุจริตค่าอาหารกลางวันเด็ก-ค่าเช่าร้านค้า สมัยนั่งผอ.โรงเรียน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 การป้องกันการทุจริตภาค 3(ป.ป.ช.ภาค 3) ชี้มูลความผิด นายเกษม อดีต สส.โคราช พรรคพลังประชารัฐ สมัยยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา โดยถูกกล่าวหาว่าขณะดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา กรณีเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 และ 2557 โดยมิชอบ ไม่นำเงินเข้าเป็นรายได้ของสถานศึกษาและเบียดบังเงินบางส่วนไปเป็นของตนเอง และเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันของนักเรียนโดยมีชอบ (คดีหมายเลขดำที่ 93-1-608/2568 คตีหมายเลขแลงที่ 0136-1-50/2568
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้ว มีมดีดังนี้
ข้อกล่าวหาที่ 1 กรณีเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 และ 2557 โดยมีชอบ ไม่นำเงินเข้าระบบและบัญชีเงินฝากของโรงเรียน มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 149 มาตรา 151 และมาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันผสมปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตร123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญูว่าด้วยการป้องกันและปราบบรามการทุจวิต พ.ศ.2561 มาตรา 172) และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 85 วรรคสอง และมาตรา 94 ววรคสอง
ข้อกล่าวหาที่ 2 กรณีเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 มากกว่าความเป็นจริง เพื่อนำเงินส่วนเกินไปใช้ในการก่อสร้างป้ายชือโรงเรียน ด้วยหินแกรนิต โดยทุจริต มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ มาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการป้องกันและบราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
และที่แก้ไจเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172) และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 84 วรรคสาม มาตรา 85 วรรคสอง และมาตรา 94 วรรคสอง
