ภูมิธรรม ถกบอร์ดกระจายอำนาจ สั่งเร่งขับเคลื่อนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประชาชน

‘ภูมิธรรม’ ประชุมคกก.การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลให้อำนาจท้องถิ่นมากขึ้น เร่งขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประชาชน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 13.20 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 2/2568 โดยมี นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 208/2568 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ซึ่งตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ รวมทั้งสามารถนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับการพัฒนาความเจริญแก่ท้องถิ่นและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนได้ อย่างไรก็ตามจากการติดตามการดำเนินงานพบว่า มีอุปสรรคในทางปฏิบัติ เนื่องจากบางหลักการเมื่อเทียบกับสภาพความเป็นจริงยังไม่สอดคล้องกัน ทั้งที่ในทางหลักการอาจไม่มีปัญหา แต่เมื่อลงมือปฏิบัติจริงกลับพบข้อจำกัด เช่น ความพร้อมของหน่วยงาน และการจัดสรรบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหายังไม่ชัดเจน ซึ่งเรื่องนี้จำเป็นต้องร่วมกันปรับปรุงให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจากวาระการประชุมในวันนี้ พบว่ามีหลายประเด็นที่สามารถดำเนินการได้ทันที ขณะเดียวกันยังมีบางเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้ เชื่อว่าหากยึดหลักการที่วางไว้ ควบคู่กับการคำนึงถึงความเป็นจริงในการปฏิบัติ จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ดีที่สุด
“ขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องพิจารณาที่สำคัญๆ ที่จะต้องให้กรรมการทุกท่านให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหวังว่ากรรมการทุกท่านจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดในการขับเคลื่อนงานต่อ” รองนายกรัฐมนตรีกล่าว
โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.เห็นชอบการกำหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2570
2.เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
3.เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2570
4.เห็นชอบการทบทวนแนวทางและหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ
5.เห็นชอบกำหนดแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการสถานีอนามัย (ถ่ายโอนครั้งแรก) และ
6.เห็นชอบข้อเสนอการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรรหาบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นก อุษณีย์ เตรียมวิวาห์ผู้ประกาศข่าว ม่วย นิธิตรา ปลายปีหน้า มั่นใจคือคนที่อยากใช้ชีวิตที่เหลือด้วย
- เพื่อไทย นัดส.ส.ให้กำลังใจอิ๊งค์ 29 ส.ค.นี้ ขอโทษปชช. 20 บ.ตลอดสายช้า พ้อมีส.ส.น้อย
- ภูมิธรรม ถกทูตสหรัฐฯ ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำไทยยึดกลไกทวิภาคี เผยจ่อพบทูตจีนพรุ่งนี้
- รวบแล้ว พระโหดคว้าขวดฟาดหัว ลูกศิษย์วัดดับ เผยสาเหตุ ใช้ไปซื้อเหล้า แต่กลับโดนด่า