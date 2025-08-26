ภูมิธรรม เรียก ‘ทวี-อธิบดีที่ดิน-มท.’ เข้าทำเนียบฯ บอก ประชุมขับเคลื่อนงานที่คั่งค้าง

‘ภูมิธรรม’ เรียก ‘ทวี-ดีเอสไอ-มท.’ เข้าทำเนียบฯ บอก ประชุมขับเคลื่อนงานที่คั่งค้าง
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมเพื่อติดตามงาน โดยมี พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี อธิบดีกรมที่ดิน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และอธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นต้น
นายภูมิธรรม เปิดเผยก่อนการประชุมว่า เป็นการคุยงานอะไรที่คั่งค้างก็พยายามให้งานเดินหน้า เมื่อถามว่าตอนนี้มีอะไรเร่งด่วนที่จะต้องหารือกัน นายภูมิธรรมกล่าวว่า ก็ไม่มีอะไร เป็นเรื่องที่ตนได้ทำไว้ ให้มีความคืบหน้า เป้าหมายของเราคือทำทุกอย่างให้เดินหน้า ให้งานคืบหน้า ไม่ให้สะดุด เนื่องจากขณะนี้ทำงานหลายด้าน ก็พยายามจะให้มีการแก้ปัญหาให้ดีที่สุด
เมื่อถามว่า พอจะพูดได้หรือไม่ว่ามีงานอะไรบ้าง นายภูมิธรรมกล่าวว่า วันนี้อธิบดีก็เพิ่งเข้ารับหน้าที่ ก็เรียกมาคุยกัน เพราะเพิ่งได้รับโปรดเกล้าฯ ก็เรียกมาถามดูว่างานที่คั่งค้างเป็นอย่างไร อยากให้เขารายงานให้ทราบ
