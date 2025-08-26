เพื่อไทย นัดส.ส.ให้กำลังใจอิ๊งค์ 29 ส.ค.นี้ ขอโทษปชช. 20 บ.ตลอดสายช้า พ้อมีส.ส.น้อย

พท.นัด สส.รวมตัวไปทำเนียบให้กำลังใจ ‘นายกฯ อิ๊งค์’ คดีคลิปเสียง 29 ส.ค.นี้ เพื่อไทยกราบขอโทษปชช.ได้ใช้ 20 บาทตลอดสายช้า พ้อมี สส.กทม.-ปริมณฑลแค่ 2 คน ย้ำทำเต็มที่ อ้อนฝ่ายค้านร่วมผ่าน กม.ให้ชาวบ้านได้ประโยชน์
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) มีการประชุม สส.พรรคเพื่อไทยประจำสัปดาห์ โดยมีนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ และประธาน สส.พรรคทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยในที่ประชุมพรรคเพื่อไทย ได้มีการแจ้ง สส.ที่เข้าร่วมประชุมว่าในวันที่ 29 ส.ค.นี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีคลิปเสียงของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯและรมว.วัฒนธรรม ขอให้สส.มารวมตัวกันที่พรรคเพื่อไทยในเวลา 14.00 น.ก่อนจะไปให้กำลังใจน.ส.แพทองธารที่จะรอฟังคำวินิจฉัยที่ทำเนียบรัฐบาล โดยทางพรรคเพื่อไทยจะจัดรถให้ทุกคนนั่งไปด้วยกัน ขณะที่ในส่วนของรัฐมนตรีจะไปรวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้กำลังใจ น.ส.แพทองธารด้วยเช่นกัน
จากนั้นเวลา 16.30 น. นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรค แถลงภายหลังการประชุมว่า สำหรับโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ในนามของพรรคเพื่อไทยต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนที่กฎหมายทั้งสามฉบับ ที่มีมีความจำเป็นต่อการทำโครงการ 20 บาทตลอดสายรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและปริมณฑลนั้น ยังไม่สามารถเสร็จได้ทัน จึงทำให้พี่น้องประชาชนที่รอจะใช้ 20 บาทตลอดสายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลต้องล่าช้าออกไป ในส่วนของพรรคเพื่อไทยต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้อย่างเป็นทางการ เรียนว่าสาเหตุที่ทำให้ล่าช้าเป็นเรื่องของกฎหมายสามฉบับ ซึ่งมีร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางรางเพิ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรไป ตอนนี้อยู่ในชั้นวุฒิสภา ส่วนร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วมฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในวันที่ 27 ส.ค.จะได้มีการพิจารณาต่อ เมื่อจบจากร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วมฯ แล้วจะมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.รฟม.ซึ่งทั้งสามฉบับนี้เป็นกฎหมายสำคัญ และเป็นกฎหมายจำเป็นที่ต้องใช้ในการที่จะบังคับใช้ในเรื่องของ 20 บาทตลอดสาย
นายดนุพร กล่าวว่า ทุกท่านทราบดีว่า การทำรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเป็นสัมปทานของเอกชน ดังนั้นการจะให้เอกชนทำหรือไม่ทำอะไร ก็ตามต้องทำตามกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายทั้งสามฉบับนี้มีความจำเป็น และเราได้ตั้งกรรมาธิการฯ ทั้งร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางรางฯ และร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วมฯ ซึ่งตอนนี้อยู่ในชั้นของสภาฯ และวุฒิสภา ดังนั้นขอเรียนว่าเราพยายามเร่งที่จะทำให้กฎหมายทั้งสามฉบับนี้เสร็จให้เร็วที่สุด
นายดนุพร กล่าวต่อว่า พรรคเพื่อไทยเข้าใจดีว่าองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาล แต่ขอเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้ผู้ที่รับประโยชน์คือพี่น้องประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเราต้องการทำให้นโยบายผ่านเพื่อลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในการเดินทางในช่วงที่หลายๆ คนพูดว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคือง แน่นอนว่าเราผลักดันนโยบายนี้ทั้งที่เรารู้ว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑล พรรคเพื่อไทยมี สส.แค่สองคนเท่านั้น คือ จ.ปทุมธานีหนึ่งคนและกรุงเทพมหานครหนึ่งคน ดังนั้นอยากจะขออนุญาตฝากเรื่องนี้ไปยัง สส.ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพรรคฝ่ายค้าน ว่าอยากให้ท่านมาช่วยพิจารณา ถ้าท่านช่วยกันผลักดันกฎหมายนี้ให้สำเร็จ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือพี่น้องประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
“การประชุมพรรควันนี้ก็มีการย้ำและพูดคุยกับ สส.พรรค ขอให้ทุกคนอยู่ร่วมเป็นองค์ประชุม เพื่อผลักดันกฎหมายฉบับนี้ให้ผ่านให้ได้ ขออนุญาตขอบคุณล่วงหน้ากับพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะทางพรรคประชาชน ถ้าท่านได้มาร่วมมือในการที่จะผลักดันกฎหมายนี้กับเรา พรรคเพื่อไทยก็อยากจะขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพฯ และปริมณฑลว่ากฎหมายนี้สำเร็จ และสามารถใช้ได้เร็ว เท่าที่ทราบประธานวิปรัฐบาลได้ประสานงานกับทางพรรคร่วมในการที่จะแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นขององค์ประชุม และจะได้ประสานกับทางฝ่ายค้านต่อไปให้ร่วมกันผลักดันกฎหมายนี้ให้ออกมาโดยเร็วที่สุด“ นายดนุพร กล่าว
