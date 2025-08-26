การเมือง

ภูมิธรรม ถกทูตสหรัฐฯ ปม​ชายแดนไทย​-กัมพูชา ย้ำไทยยึดกลไกทวิภาคี เผยจ่อพบทูตจีนพรุ่งนี้

‘ภูมิธรรม​’ ถกทูตสหรัฐฯ ปม​ชายแดนไทย​-กัมพูชา เผย มะกันพอใจสิ่งที่เป็นอยู่​ ยํ้า ไทยยึดหลักเจรจา พร้อมเปิดพื้นที่รับนานาชาติสังเกตการณ์​ บอก เตรียมพบทูตจีนพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม​ เวชยชัย​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง นายรอเบิร์ต​ เอฟ.โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา​ประจำ​ประเทศไทย​ เข้าพบกว่า​ 1 ชั่วโมงเศษ​ ว่า​ มีการพูดคุยกันหลายเรื่องซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เรื่องชายแดนไทยกัมพูชา โดยยืนยันจุดยืนว่า จะรักษาอธิปไตยของเรา​ รักษาสันติ แก้ปัญหาด้วยวิธีการพูดคุยและหลีกเลี่ยงความรุนแรง เพราะประชาชนและทหารของเราต้องประสบปัญหา ซึ่งตนได้ยืนยันไปว่าไม่อยากให้สู้กันด้วยสงครามข่าวสาร แต่ขอให้สู้กันด้วยความจริง เพราะประเทศไทยยืนอยู่บนหลักการยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศ รวมไปถึงกฎกติกาสากล ส่วนอะไรต่างๆ ตนก็เชื่อว่าความจริงจะพิสูจน์ทุกอย่างได้

นายภูมิธรรมกล่าวว่า เรายืนยันในหลักการที่จะให้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT​) และไม่อยากพัฒนาไปสู่ผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวอาเซียน​ (AOT) พร้อมยืนยันในหลักการการพูดคุยระหว่าง 2 ประเทศผ่านกลไกทวิภาคี แต่ยอมรับว่าเรื่องนี้คงไม่จบลงโดยง่าย ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถจบลงได้ หากยึดหลักที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน​

นายภูมิธรรม​ยังกล่าวอีกว่า​ ทูตสหรัฐอเมริกาได้ขอบคุณไทยที่ดูแลสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ หรือ​สภาฯครองเกรซที่มาเมื่อวาน​ และลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากอยากให้เขาเห็นพื้นที่จริงทั้งหมด​ เพื่อให้เห็นกับตา​ว่าใครอยากเข้าสู่สันติภาพมากที่สุด เพราะการพูดแต่ละฝ่ายก็ต่างพูดได้​ และในวันพรุ่งนี้ตนจะพบกับเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเช่นกัน

เมื่อถามถึงท่าทีของทูตสหรัฐฯ ต่อกรณีชายแดนกัมพูชาเป็นเช่นไรนั้น นาย​ภูมิธรรมกล่าวว่า​ เขาก็พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งเราก็ได้ขอบคุณที่ริเริ่ม ทำให้เกิดการพูดคุยเกิดขึ้น และเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว ในการหารือประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC​) ที่ประเทศมาเลเซีย และยังได้บอกให้ทราบว่าทูตทหารอาเซียนก็ทำหน้าที่มาพอสมควร หลังมีการประชุมที่ประเทศมาเลเซียเพียง 10 วัน​ ก็สามารถตั้งคณะ IOT ขึ้นมาได้ และขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ในพื้นที่ต่างๆ จะช่วยให้การพูดคุยดีขึ้น ก่อนที่ทั้งหมด จะรายงานที่ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา​ (RBC) และ GBC​ ช่วงวันที่​ 8​ – 10 กันยายนนี้​ แต่ถึงอย่างไร ไทยย้ำจุดยืนไปว่า อยากเห็นการพูดคุยกันระหว่าง 2 ประเทศ

เมื่อถามว่า หลังจากการหารือกับทูตสหรัฐฯ ในประเด็นชายแดนจะสามารถสื่อสารไปยัง นายโดนัลด์​ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้หรือไม่​ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ทูตสหรัฐฯ แจ้งว่าหลังจากการพูดคุยกับตน​ทั้งหมด​ ก็จะรายงานทันที

