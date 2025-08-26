‘ภูมิธรรม’ ถกทูตสหรัฐฯ ปมชายแดนไทย-กัมพูชา เผย มะกันพอใจสิ่งที่เป็นอยู่ ยํ้า ไทยยึดหลักเจรจา พร้อมเปิดพื้นที่รับนานาชาติสังเกตการณ์ บอก เตรียมพบทูตจีนพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง นายรอเบิร์ต เอฟ.โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบกว่า 1 ชั่วโมงเศษ ว่า มีการพูดคุยกันหลายเรื่องซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เรื่องชายแดนไทยกัมพูชา โดยยืนยันจุดยืนว่า จะรักษาอธิปไตยของเรา รักษาสันติ แก้ปัญหาด้วยวิธีการพูดคุยและหลีกเลี่ยงความรุนแรง เพราะประชาชนและทหารของเราต้องประสบปัญหา ซึ่งตนได้ยืนยันไปว่าไม่อยากให้สู้กันด้วยสงครามข่าวสาร แต่ขอให้สู้กันด้วยความจริง เพราะประเทศไทยยืนอยู่บนหลักการยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศ รวมไปถึงกฎกติกาสากล ส่วนอะไรต่างๆ ตนก็เชื่อว่าความจริงจะพิสูจน์ทุกอย่างได้
นายภูมิธรรมกล่าวว่า เรายืนยันในหลักการที่จะให้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) และไม่อยากพัฒนาไปสู่ผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวอาเซียน (AOT) พร้อมยืนยันในหลักการการพูดคุยระหว่าง 2 ประเทศผ่านกลไกทวิภาคี แต่ยอมรับว่าเรื่องนี้คงไม่จบลงโดยง่าย ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถจบลงได้ หากยึดหลักที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
นายภูมิธรรมยังกล่าวอีกว่า ทูตสหรัฐอเมริกาได้ขอบคุณไทยที่ดูแลสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ หรือสภาฯครองเกรซที่มาเมื่อวาน และลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากอยากให้เขาเห็นพื้นที่จริงทั้งหมด เพื่อให้เห็นกับตาว่าใครอยากเข้าสู่สันติภาพมากที่สุด เพราะการพูดแต่ละฝ่ายก็ต่างพูดได้ และในวันพรุ่งนี้ตนจะพบกับเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเช่นกัน
เมื่อถามถึงท่าทีของทูตสหรัฐฯ ต่อกรณีชายแดนกัมพูชาเป็นเช่นไรนั้น นายภูมิธรรมกล่าวว่า เขาก็พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งเราก็ได้ขอบคุณที่ริเริ่ม ทำให้เกิดการพูดคุยเกิดขึ้น และเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว ในการหารือประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ที่ประเทศมาเลเซีย และยังได้บอกให้ทราบว่าทูตทหารอาเซียนก็ทำหน้าที่มาพอสมควร หลังมีการประชุมที่ประเทศมาเลเซียเพียง 10 วัน ก็สามารถตั้งคณะ IOT ขึ้นมาได้ และขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่ในพื้นที่ต่างๆ จะช่วยให้การพูดคุยดีขึ้น ก่อนที่ทั้งหมด จะรายงานที่ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – กัมพูชา (RBC) และ GBC ช่วงวันที่ 8 – 10 กันยายนนี้ แต่ถึงอย่างไร ไทยย้ำจุดยืนไปว่า อยากเห็นการพูดคุยกันระหว่าง 2 ประเทศ
เมื่อถามว่า หลังจากการหารือกับทูตสหรัฐฯ ในประเด็นชายแดนจะสามารถสื่อสารไปยัง นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ทูตสหรัฐฯ แจ้งว่าหลังจากการพูดคุยกับตนทั้งหมด ก็จะรายงานทันที
