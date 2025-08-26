ภูมิธรรม ต้อนรับทูตสหรัฐ คุยเรื่องภาษี เผย ‘ทรัมป์’ เล็งเยือนไทย หวังเข้าใจวัฒนธรรม-วิถีชีวิตคนไทย

ภูมิธรรม ต้อนรับทูตสหรัฐ คุยเรื่องภาษี เผย ‘ทรัมป์’ เล็งเยือนไทย หวังเข้าใจวิถี-ชีวิตคนไทยมากขึ้น
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังต้อนรับ นายรอเบิร์ต เอฟ โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ว่า มีการคุยเรื่องภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกา ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (27 สิงหาคม) นายรอเบิร์ต จะได้พบกับนายพิชัย ชุนหวชิร รองนายกฯและรมว.คลัง ที่จะคุยกันรายละเอียดต่างๆว่าจะทำอะไรกันต่อไป ซึ่งตนเรียนท่านว่าสิ่งที่คือสำคัญ ความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมานาน ไม่สำคัญเท่าวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ถ้ารู้สึกว่าคนไทยเราเป็นมิตรกับทุกคน ถ้ารู้สึกว่าการเจรจาอย่างมิตรที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนาน รูปธรรมมันคือผลรายละเอียดต่างๆที่จะออกมา เกื้อกูลกัน หรือกระทบความสัมพันธ์อย่างไรบ้าง ก็มีการพูดคุยกัน
นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนได้ขอบคุณ นายโดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่มีการพูดทางโทรศัพท์กันสองรอบ และท่านได้บอกว่าจะมาเมืองไทย ก็หวังว่าจะได้มาเมืองไทย รวมถึงรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอเมริกา ที่มีกำหนดการทั้งสองท่านว่าอยากจะมา ซึ่งคิดว่าถ้ามีโอกาสน่าได้เจอกัน จะได้เข้าใจรากฐานวัฒนธรรมของเรามากขึ้น เข้าใจความเป็นประเทศของเรามากขึ้น ในวิถีคิด วิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงความร่วมมือต่างๆ ที่อยากจะมีร่วมกันมากขึ้น ซึ่งปลายปีนี้จะมีโอกาสพบผู้นำระดับสูงซึ่งก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันก้าวไปให้มากขึ้น
