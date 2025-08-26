เพื่อไทย มั่นใจหน.พรรคบริสุทธิ์ พร้อมดัน ‘ชัยเกษม’ ขึ้นนายกฯ หาก ‘อิ๊งค์’ หลุด

พท.มั่นใจในความบริสุทธิ์ของหัวหน้าพรรค ย้ำเคารพคำวินิจฉัยของศาล รธน. พร้อมดัน ‘ชัยเกษม’ เป็นนายกฯ ต่อ หาก ‘นายกฯ อิ๊งค์’ หลุด
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรค พท. กล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีคลิปการสนทนาของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ และรมว.วัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรค พท. และสมเด็จฮุน เซน ประธานสภาของกัมพูชาในวันที่ 29 ส.ค.นี้ว่า
เรื่องนี้พรรคมีการพูดคุยมาสักระยะแล้ว แน่นอนว่าทางพรรคก็เป็นห่วงหัวหน้าพรรค แต่เราก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของหัวหน้าพรรค และเชื่อมั่นในคำชี้แจงที่ท่านยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญไป วันนี้สิ่งที่พรรคทำได้คือเคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ และให้กำลังใจนายกฯ หากท่านได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกฯ ต่อ ก็เชื่อว่าท่านพร้อมที่จะทำงานต่อ แต่หากมีเหตุอะไรก็ตามที่ท่านไม่ได้มาเป็นนายกฯ ต่อ พรรค พท.ก็พร้อมที่จะผลักดันแคนดิเดตนายกฯ อีกคนของพรรค คือ นายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกฯ คนต่อไป
เมื่อถามว่ามั่นใจว่าผลจะออกมาในทางบวกหรือไม่ นายดนุพร กล่าวว่า เราทุกคนหวังว่าเป็นเช่นนั้น ไม่มีใครคาดเดาได้ เพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินออกมาอย่างไร เพราะต้องมีคำตัดสินส่วนตัว และมาประชุมร่วมกันว่าแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรก่อน จึงมีคำพิพากษากลางในช่วงบ่ายของวันที่ 29 ส.ค. ไม่มีใครคาดการณ์ได้ เราเคารพในคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ