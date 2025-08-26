เพื่อไทยจ่อถกลับ ญัตติด่วน MOU43-44 ชี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน หวั่นกระทบจังหวัดชายแดน

พท.จ่อถกญัตติด่วน MOU43-44 เป็นวาระลับ เหตุเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หวั่นกระทบพี่น้องจว.ชายแดน ขอส่งให้ครม.พิจารณาเลยเหตุซ้ำซ้อน กมธ.ความมั่นคงฯ
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงภายหลังการประชุม ส.ส.พรรคประจำสัปดาห์ว่า เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปิดประชุมสภาฯ ในวันที่ 21 ส.ค. ก่อนที่จะมีการเข้าญัตติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับ MOU 43 และ 44 ซึ่งวันนี้ที่ประชุม ส.ส.เพื่อไทยได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ว่าการนำเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุม เราจะเตรียมใครไว้บ้างเพื่ออภิปราย เพราะต้องทำความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งในวันนี้มีการคุยกันและใช้เวลานาน โดยมติของพรรคเพื่อไทยหากมีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา มติของพรรคเพื่อไทยคือขอเป็นการประชุมลับ เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน กระทบกับความมั่นคงและพี่น้องตามแนวชายแดน และเราจะไม่ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ แต่ทางพรรคเพื่อไทยเห็นควรว่าเมื่ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว ก็จะส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป
เมื่อถามว่าหากเสียงส่วนใหญ่มีมติให้ตั้ง กมธ.วิสามัญ พรรคเพื่อไทยจะร่วมเป็น กมธ.หรือไม่ นายดนุพร กล่าวว่า เราพร้อม แต่ต้องมีการโหวตกัน เนื่องจาก กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาฯ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) เป็นประธาน มีการพิจารณาเรื่องนี้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 27 ส.ค.ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) จะไปหารือกับฝ่ายค้านอีกครั้งถึงมติของพรรคเพื่อไทย
