ธีรรัตน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน มุ่งส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟื้นฟูป่าชายเลนพื้นที่กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ทึ่สะพานรักษ์ทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน โดยมี น.ส.เกศรัชฎา กลั่นกรอง รองผอ.สำนักการระบายน้ำ นางภัสรา นทีทอง ผอ.เขตบางขุนเทียน นายณทศพล จันทร์ลอย ผอ.สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ การสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
สำหรับโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ดำเนินการโดยสำนักงานเขตบางขุนเทียน เพื่อป้องกันและรักษาพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 อาทิ การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ปักเสาไฟฟ้ากันคลื่น และปลูกต้นโกงกางกว่า 107,000 ต้น ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนได้กว่า 200 ไร่ พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรม “กระบอกไม้ไผ่ 3Rs” เพื่อนำเศษไม้ไผ่มาใช้ซ้ำและลดปัญหาขยะ
นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม โดยการปลูกกล้าต้นโกงกางด้วยการใช้ท่อซีเมนต์สูง 2 เมตร ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการรอดและสะสมตะกอนดินมากขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมการดูแลชายฝั่ง เช่น การปลูกต้นโกงกางกว่า 110,000 ต้น การเก็บขยะทะเล การปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วีนัสปัดตอบจะกลับมาแข่งขันอีกหรือไม่ หลังร่วงรอบแรก ยูเอส โอเพ่น
- มติวุฒิสภา ตั้งกมธ.ศึกษา ยกเลิก MOU 43-44 มีชื่อ หมอตุลย์-คำนูณ-เทพมนตรี-อ.วีระ ร่วมด้วย
- เปิด 10 อันดับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีจำนวนข้าราชการพลเรือนมากที่สุด
- เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงห่วงทะเลไทย รับสั่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังฯ ขับเคลื่อนช่วยเหลือ