คนไทย-เขมร โต้กันเดือดที่หนองจาน กต.ยันอธิปไตยไทย ฟ้องโลกกัมพูชาไร้มนุษยธรรม

คนไทย-เขมร โต้กันเดือดที่หนองจาน กต.ยันอธิปไตยไทย ประณามใช้เด็ก-สตรีโล่มนุษย์ ฟ้องโลกกัมพูชาไร้มนุษยธรรม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาว่า กรณีบ้านหนองจาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม ตามที่ทราบ ฝ่ายกัมพูชาใช้พลเรือนประกอบด้วย สตรี เด็ก และผู้สูงอายุ มารื้อลวดหนามและก่อความวุ่นวายนั้นขอยืนยันอีกครั้งว่า บ้านหนองจานตั้งอยู่ในเขตอธิปไตยไทย เดิมเคยใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวชาวกัมพูชาที่หนีภัยการสู้รบเข้ามาอยู่ในไทย แต่ภายหลังสงครามสิ้นสุดกลับขยายชุมชนออกไป ถือละเมิดเอ็มโอยู2543 ระหว่างไทย-กัมพูชา ซึ่งฝ่ายไทยได้คัดค้านและดำเนินการประท้วงการล่วงล้ำเข้ามาในพื้นที่ไทยมาตลอด แต่กัมพูชาเพิกเฉยและไม่ได้ตอบสนองใดๆ แม้ฝ่ายไทยได้หยิบยกเรื่องการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนร่วมกันรวมถึงพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานมาหารือในที่ประชุมอาร์บีซีสมัยวิสามัญครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชาก็ไม่ได้ตอบรับ
“การวางลวดหนามในเขตไทยนั้นเป็นไปเพื่อปกป้องอธิปไตยไทย เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนไทย เพื่อป้องกันไม่ให้รุกล้ำเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชา และเพื่อป้องกันการ การเข้ามาวางทุ่นระเบิดโดยฝ่ายกัมพูชา นอกจากนี้เพื่อป้องกันความปลอดภัยประชาชนฝั่งไทย โดยเฉพาะในจังหวัดสระแก้วในการตรวจพื้นที่เพื่อประเมินรายละเอียดที่ดินชาวบ้าน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย ไม่ขัดต่อจีบีซีสมัยวิสามัญที่ผ่านมา”นายนิกรเดชกล่าว
นายนิกรเดชกล่าวว่า เหตุการณ์เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่เกิดขึ้นมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอยืนยันชัดเจนว่า ทหารกัมพูชาปล่อยให้ประชาชนกัมพูชารื้อรั้วลวดหนาม รวมทั้งสร้างสถานการณ์ที่เป็นการยั่วยุอย่างต่อเนื่อง ปรากฏภาพสตรีอุ้มทารกเข้าไปเผชิญหน้าทหารไทยด้วย ทหารไทยใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดต่อการยั่วยุดังกล่าว และไม่คาดคิดว่าฝ่ายกัมพูชาจะปล่อยให้ประชาชนของตนเป็นผู้ออกหน้าแทนทหาร ทั้งที่ในทางกลับกันฝ่ายทหารควรจะอยู่แนวหน้าเพื่อปกป้องประชาชน
“ไทยของประณามการที่ฝ่ายกัมพูชาใช้ประชาชนโดยเฉพาะสตรีและเด็กมาเป็นด่านหน้าเสมือนหนึ่งเป็นโล่มนุษย์ เป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและไม่สอดคล้องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ฝ่ายไทยขอเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกระทำในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งการจัดฉากโดยใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ ซึ่งในเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศกำลังมีหนังสือตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาอย่างเป็นทางการ รวมถึงจะดำเนินการในกรอบคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ด้วย”
นายนิกรเดชกล่าว การดำเนินการของฝ่ายไทยในเวทีระหว่างประเทศ ในวันที่ 26 สิงหาคม นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กำลังเดินทางไปนครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ และจะอยู่ถึงวันที่ 28 สิงหาคม ภารกิจสำคัญในครั้งนี้คือการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการที่กัมพูชาลอบวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในเขตอธิปไตยของไทย จนเกิดเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิดแล้วหลายครั้ง ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ และละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลืหรืออนุสัญญาออตตาวาอย่างร้ายแรง
นายมาริษมีกำหนดพบกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เพื่อย้ำว่าการดำเนินการทั้งหมดของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไทยจะใช้โอกาสนี้แสดงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงการกระทำของกัมพูชาที่ไม่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ขัดต่อกติกาสากลอย่างสิ้นเชิง และเป็นพฤติการณ์ที่กระทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเป้าหมายพลเรือน การนำเด็กมาใช้ในคลิปวิดีโอกับทุ่นระเบิด การใช้พื้นที่ชุมชนเป็นฐานที่มั่นทางการทหาร หรือการผลักดันเด็ก สตรี และผู้สูงอายุให้ออกมาเป็นด่านหน้า รวมถึงพฤติการณ์ล่าสุดในการยั่วยุและนำประชาชนเป็นโล่มนุษย์ เพื่อเป็นการปฏิบัติการทางทหารที่ได้เห็นกันเมื่อวานนี้ ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน
ขอยืนยันอีกครั้งว่าไทยยึดมั่นในการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาอย่างสันติวิธี บนพื้นฐานของเอ็มโอยู2543 และกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ ทั้งจีบีซี อาร์บีซี เจบีซี ซึ่งทุกกลไกกำลังทำงานอย่างแข็งขันและจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัด และหวังว่าจะได้รับการตอบสนองเช่นเดียวกันจากฝ่ายกัมพูชา
วันเดียวกัน ที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ชาวเขมรเริ่มทยอยเดินทางมารวมตัวกันอีกที่ หลังจากมารื้อลวดหนามที่ทหารไทยได้สร้าง ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ขณะเดียวกันมวลชนชาว จ.สระแก้ว ก็ทยอยเดินทางมารวมตัวกันที่ฝั่งของทหารไทย เพื่อแสดงสัญลักษณ์และต่อต้านการกระทำกลุ่มชาวเขมรฝั่งตรงข้าม ทั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองจาน ได้หยุดเรียน 2 วัน ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม เนื่องจากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
ต่อมามวลชนชาวไทยทยอยจากหลายพื้นที่เป็นร้อยคนมารวมตัวกัน ตะโกนโต้ตอบชาวเขมร ฝั่งตรงข้าม โดยกองทัพกัมพูชาส่งทหารเข้าตรึงกำลัง นอกจากนี้ยังพบว่าทหารเขมรได้เกณฑ์ชาวบ้าน ที่เป็นเด็ก ผู้หญิง และคนชรา เข้ามายังพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับฝ่ายไทยที่มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้ามาร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน รวมทั้งได้ส่งตำรวจควบคุมฝูงชน และทหารอีกจำนวนหนึ่งลง
พื้นที่เช่นกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดช่วงบ่าย กลุ่มคนไทยได้ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นอภิปรายโจมตีเขมร โดยเน้นประเด็นไปที่ให้เขมรได้สำนึกในบุญคุณของไทยที่ให้ข้าวให้น้ำในยามยากลำบาก พร้อมกับเรียกร้องรัฐบาลไทย ออกมาประกาศให้ประชาคมโลกรู้ว่าเขมรบุกรุกเอาดินแดนไทย ไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านมาต่อสู้เรียกร้องเองเช่นนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อิ๊งค์ ส่งยิ้มหวาน อุบตอบ 29 ส.ค.เข้าทำเนียบ ฟังศาลชี้ชะตาคดีคลิปเสียงหรือไม่
- มทภ.2 แถลงผลประชุม RBC 11 ข้อ เห็นพ้อง หยุดยั่วยุทางทหาร ยก ‘กู้ทุ่นระเบิด’ ไปคุย GBC
- กมธ.ทหาร เรียกสอบ น้ำมันกองทัพหาย 2 แสนลิตร งงซื้อมาคืนไม่ทุจริต? ฮึ่มไม่มาจ่อใช้กม.บังคับ
- ผบ.ทสส.ใช้เวทีประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดแปซิฟิก แจงข้อเท็จจริงปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา