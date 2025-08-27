‘อิ๊งค์’ หวังกลับมาทำงานอีก 29 ส.ค.เข้าทำเนียบลุ้นคดี ถ้าหลุดพรรคดัน ‘ชัยเกษม’ ต่อ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม โดยมีน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมตลอดการประชุม น.ส.แพทองธารมีสีหน้าสดใส ซึ่งระหว่างประชุม นายภูมิธรรมได้เป็นตัวแทน ครม.ให้กำลังใจนายกฯ และขอให้วันที่ 29 ส.ค.นี้ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีคลิปการสนทนาของ น.ส.แพทองธาร และสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาในวันที่ 29 ส.ค.นี้ได้รับข่าวดี ทั้งนี้ นายกฯกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจ และกล่าวว่า “หวังว่าจะได้กลับมาทำงาน”
รายงานข่าวแจ้งว่าการประชุมพรรคเพื่อไทยวันเดียวกัน นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ และประธาน สส.พรรคทำหน้าที่ประธานการประชุมพรรคเพื่อไทย โดยในที่ประชุมนายวิสุทธิ์ได้มีการแจ้งสส.ที่เข้าร่วมประชุมว่าในวันที่ 29 ส.ค.นี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีคลิปเสียงของน.ส.แพทองธาร ขอให้ส.ส.มารวมตัวกันที่พรรคเพื่อไทยในเวลา 14.00 น.ก่อนจะไปให้กำลังใจน.ส.แพทองธารที่จะรอฟังคำวินิจฉัยที่ทำเนียบรัฐบาล โดยพรรคเพื่อไทยจะจัดรถให้ทุกคนนั่งไปด้วยกัน ขณะที่ในส่วนของรัฐมนตรีจะไปรวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้กำลังใจ น.ส.แพทองธารด้วยเช่นกัน
ด้านนายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรค พท. กล่าวถึงคดีคลิปเสียงน.ส.แพทองธาร กับสมเด็จฮุนเซน วันที่ 29 ส.ค.นี้ว่า เรื่องนี้พรรคมีการพูดคุยมาสักระยะแล้ว แน่นอนว่าพรรคก็เป็นห่วงหัวหน้าพรรค แต่เราก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของหัวหน้าพรรค และเชื่อมั่นในคำชี้แจงที่ท่านยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญไป วันนี้สิ่งที่พรรคทำได้คือเคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ และให้กำลังใจนายกฯ หากท่านได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกฯ ต่อ ก็เชื่อว่าท่านพร้อมที่จะทำงานต่อ แต่หากมีเหตุอะไรก็ตามที่ท่านไม่ได้มาเป็นนายกฯ ต่อ พรรค พท.ก็พร้อมที่จะผลักดันแคนดิเดตนายกฯ อีกคนของพรรค คือ นายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกฯ คนต่อไป
เมื่อถามว่ามั่นใจว่าผลจะออกมาในทางบวกหรือไม่ นายดนุพร กล่าวว่า เราทุกคนหวังว่าเป็นเช่นนั้น ไม่มีใครคาดเดาได้ เพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินออกมาอย่างไร เพราะต้องมีคำตัดสินส่วนตัว และมาประชุมร่วมกันว่าแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรก่อน จึงมีคำพิพากษากลางในช่วงบ่ายของวันที่ 29 ส.ค. ไม่มีใครคาดการณ์ได้ เราเคารพในคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ