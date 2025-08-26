กัณวีร์ ยินดีรบ. ปลดล็อกให้ผู้ลี้ภัยพม่า ทำงานได้ เชื่อมั่นส่งผลดี เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง

กัณวีร์ ยินดีรบ. ปลดล็อกให้จ้างงาน ผู้ลี้ภัยพม่า เชื่อมั่นส่งผลดี เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 นายกัณวีร์ สืบแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม ได้โพสต์แสดงความเห็นกรณีที่มีมติครม.อนุมัติจ้างงานผู้หนีภัยสู้รบจากพม่า ใน 4 จังหวัดในพื้นที่พักพิง แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานว่า ยินดีมากครับที่รัฐบาลไทยมีความกล้าหาญทางมนุษยธรรม ปลดล็อกให้ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาในค่ายผู้อพยพมาทำงานได้ เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง จะเป็นผลดีกับไทย ตาม 1 ในแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนในสถานการณ์ผู้ลี้ภัย
หนึ่งในนโยบายที่ผมได้ผลักดันตั้งแต่ก่อนได้เป็น ส.ส. นั่นคือการแก้ไขปัญหาค่ายผู้อพยพชาวเมียนมาในประเทศไทย ที่ผู้ลี้ภัยหรือผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมา กว่า 8 หมื่นคน ที่อยู่ในศูนย์อพยพ ทั้ง 9 แห่งบริเวณชายแดนของ 4 จังหวัดในไทย มามากว่า 41 ปีแล้ว ที่ไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้ ซึ่งเป็นงานที่ผมเคยตั้งใจจะทำให้สำเร็จมาก่อน ตั้งแต่ทำงานหน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ
และเมื่อได้ทำงานการเมือง ผมได้เสนอความเห็นเรื่องนี้มาตลอด จนวันนี้เกิดขึ้นได้ ก็มั่นใจว่าจะช่วยให้ผู้หนีภัยได้ทำงานที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทย อย่างที่บอกครับ เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง และไทยต้องแสดงความกล้าหาญทางมนุษยธรรม บันทึกไว้จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 สิงหาคม 2568 โดยมีมาตรการที่กระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย จะนำไปดำเนินการ
ผมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของพี่น้องผู้ลี้ภัย หากได้รับโอกาส พวกเขาจะเป็นแรงงานที่ดีของประเทศไทย ผมจะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงตะโกนออกไปให้ประชาคมโลกรู้ว่าไทยเราได้เป็นหนึ่งในผู้นำในการแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมที่มีอยู่อย่างยาวนานตามหลักการสากลครับ