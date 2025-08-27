ภูมิธรรม ยัน เป็นอำนาจดีเอสไอ ยกคดีเขากระโดงเป็นคดีพิเศษ ย้ำ ยึดกม.ไม่กลั่นแกล้งใคร

‘ภูมิธรรม’ แจงอธิบดีดีเอสไอแจ้งความคืบหน้าคดีเขากระโดง ชี้เป็นอำนาจดีเอสไอยกเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ย้ำให้ยึดกม. ไม่กลั่นแกล้งใคร
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ กล่าวกรณี พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้ารายงานเรื่องเขากระโดงเมื่อวันที่ 26 ส.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล จะมีการรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ว่า ขึ้นอยู่กับอธิบดีดีเอสไอ ถ้าเข้าเงื่อนไขก็สามารถพิจารณา และถ้าอยู่ในอำนาจของดีเอสไอก็ดำเนินการได้ แต่หากต้องการความชัดเจน หรือต้องการการอนุมัติจากคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) อันนี้ค่อยนัดอีกที แต่อธิบดีดีเอสไอยังไม่มีการเสนออะไร
นายภูมิธรรมกล่าวว่า ส่วนเมื่อวานนี้ตนเพียงอยากฟังว่าอะไรเป็นอะไร จึงให้มารายงานให้ทราบ และได้กำชับว่าให้ยืนยันในหลักของกฎหมาย อย่าไปคิดกลั่นแกล้งใคร ให้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและความเป็นจริง ถ้าผิดกฎหมายก็ดำเนินการ แต่ถ้าไม่ผิดก็ไม่มีอะไรที่ต้องทำ
เมื่อถามว่าในส่วนของกรมที่ดินได้ดำเนินการเรื่องเพิกถอนที่ดินเขากระโดงแล้วหรือยัง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังไม่ทราบเลย แต่ขณะนี้เขาทำหน้าที่อยู่ ถ้าชัดเจนคงประกาศ
เมื่อถามว่าตั้งแต่วันที่นายภูมิธรรมประกาศจะเพิกถอนที่ดินเขากระโดงจนถึงวันนี้มีความคืบหน้าแล้วหรือยัง นายภูมิธรรมกล่าวว่า ก็ทำไปเยอะแล้ว เดี๋ยวถ้าชัดเจนเขาคงจะบอก ตอนนี้เป็นหน้าที่ของเขา ตนไม่ได้แทรกแซง