รองผู้ว่าอุบลฯ เบิกงบเยียวยาชายแดนแล้ว 4 ล้าน ผู้ว่าฯสุรินทร์ วอนปรับเกณฑ์เบิก รวมค่าแรงช่างด้วย

‘รองผู้ว่าอุบลฯ’ แจ้งเบิกงบเยียวยาชายแดนไทย-กัมพูชาแล้ว กว่า 4 ล้านบาท ด้าน ‘ผู้ว่าฯสุรินทร์’ แนะ ก.คลัง ปรับหลักเกณฑ์เบิกจ่ายให้คล่องตัว หลังควักเงินส่วนตัว 3 แสนจ่ายค่าแรง ขณะที่ ‘ปภ.’ เผย ได้รับโอนงบเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตวานนี้ เตรียมมอบ ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เวลา 10.00 น.ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การปกครอง สภาผู้แทนราษฎร โดย นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย รองประธาน กมธ.เป็นประธานในที่ประชุมพิจารณาเรื่องการให้ความคุ้มครองและสวัสดิภาพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดน โดยได้เชิญภาครัฐตัวแทนกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าการไฟฟ้า ผู้ว่าการประปา ผู้ว่าราชการ 4 จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์
นายเกรียงศักดิ์กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาใหม่ เพิ่มการลงพื้นที่ จึงเน้นย้ำให้กระทรวงมหาดไทยรีบดำเนินการไปยังพื้นที่ และการเยียวยาทุกจังหวัดอย่าให้มีการตกหล่น
ด้าน นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รักษาการตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง ตัวแทนกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า ความคืบหน้างบประมาณเยียวยาผ่านงบกลาง โดยมีคณะตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทยร่วมเข้าให้ข้อมูล ซึ่ง นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อัพเดตสถานการณ์ในพื้นที่และความเสียหายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. สรุปตัวเลขผู้ประสบภัย ผู้เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ 4 จังหวัด จำนวน 883 หลัง มูลค่าความเสียหายกว่า 18,900,000 บาท จังหวัดบุรีรัมย์ 15 หลัง จังหวัดสุรินทร์ 222 หลัง จังหวัดศรีสะเกษ 489 หลัง และจังหวัดอุบลราชธานี 148 หลัง ซึ่งมีจำนวนหนึ่งดำเนินการซ่อมแซมเสร็จสิ้น และยังมีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม ส่วนการเยียวยาผู้เสียชีวิตตามมติ ครม. จากงบกลาง ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไว้ พลเรือนผู้เสียชีวิตจะได้ 8 ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณเพิ่งโอนเงินมาให้ในวันที่ 26 ส.ค.จึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร ส่วนทหารจะได้รับการชดเชยกรณีเสียชีวิต 10 ล้านบาท
ขณะที่ นางศศิมา ราชานนท์ ตัวแทนกรมบัญชีกลาง ชี้แจงว่า เรื่องดูแลการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่องเงินทดลองราชการ มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการเบิกจ่าย โดยใช้กรอบเวลา 3 เดือนในช่วงการเบิกเงิน หากมีเหตุจำเป็นก็จะขยายและเวลาให้การช่วยเหลือ หลังจากนั้นจะเป็นการรวบรวมใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดลองราชการ
ส่วน นายภพ ภูสมปอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้รายงานความคืบหน้าการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ด้านการดำรงชีพจากที่บ้านเสียหาย 148 หลัง ให้เงินช่วยเหลือ 1,365,523 บาท ให้การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ และให้การช่วยเหลือด้านการเกษตร รวมถึงพิจารณาให้ค่าตอบแทน ชรบ. 2,379,600 บาท ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.น้ำยืน อ.น้ำขุ่น อ.นาฉลวย โดยอุบลราชธานีเบิกจ่ายเงินทดลองราชการ จำนวน 4,020,279 บาท ในวงเงิน 100 ล้านบาท
ขณะที่ นายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รายงานสถานการณ์ จากงบประมาณ 100 ล้านบาท ว่าได้มอบอำนาจให้ทางอำเภอที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเต็มที่ รวมถึงจัดสรรงบไปที่ ปภ.จังหวัด ในช่วงสิ้นเดือนนี้ ถึงจะสามารถสรุปเงินที่ใช้ไปได้อย่างครบถ้วน และเสนอแนะเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์ให้มีความคล่องตัวขึ้นหากเกิดเหตุภัยพิบัติหรือสถานการณ์อีกในอนาคต โดยหนึ่งในระเบียบของกระทรวงการคลัง เรื่องเงินทดลองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งคำนิยามที่ยังไม่ชัดเจนเรื่องพื้นที่ประสบภัยเนื่องจากบางอำเภอหรือบางจังหวัดไม่ได้ประกาศภัยสูงสุด รวมถึงการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่ต้องตั้งให้ห่างระยะการยิงของฝั่งกัมพูชา และเสนอให้มีการปรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ เพราะมีข่าวว่าบางที่ได้รับการช่วยเหลือ 70 บาท ที่จริงมีหลักเกณฑ์เขียนไว้ คือการใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี 2563 รองรับระเบียบของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับด้านดำรงชีพ วัสดุซ่อมแซม ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของ รับค่าใช้จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 49,000 บาท
“ที่เป็นข่าวว่าให้แต่ค่าวัสดุ 73 บาท 75 บาท ไม่ได้ให้ค่าแรง บางทีหากเสียหายอย่างเดียว ค่าน้ำมันไปซื้อสังกะสีก็หนึ่งพันบาท ยังมีค่าแรง ที่ช่างคิดเป็นวัน ฉะนั้นก็ไม่สามารถซ่อมได้จึงต้องใช้เงินส่วนตัวเพื่อเป็นค่าแรงเกือบ 300,000 บาท ในการช่วยซ่อม ที่ไม่มีค่าแรง หรือนำอาชีวะเข้ามาช่วย หากแก้ตรงนี้ได้ แทนที่จะบอกว่าค่าวัสดุอย่างเดียว ก็ให้ค่าแรงไปด้วย จะได้ช่วยชาวบ้านให้กลับสู่สภาพเดิม” นายชำนาญกล่าว