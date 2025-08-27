สมคิด ยัน ไม่ถอนแจ้งความ ฮุนเซน ปมคลิปเสียงคุยอิ๊งค์ คาดออกหมายจับได้เร็วๆนี้

‘สมคิด’ ลั่น ไม่ถอนแจ้งความเอาผิด ‘ฮุนเซน’ ปมแพร่คลิปเสียง ทำลายความมั่นคงประเทศ คาด ขั้นตอนจากนี้ออกหมายจับ หลังเข้าให้ปากคำอัยการสูงสุดแล้ววันนี้
เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 27 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า วันเดียวกันนี้ ตนได้เดินทางไปให้ปากคำต่อสำนักงานอัยการสูงสุดฝ่ายคดีพิเศษ จากกรณีที่ตนได้เข้าแจ้งความกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ดำเนินคดีกับ สมเด็จ ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา กรณีเผยแพร่คลิปเสียงสนทนากับน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.68 ซึ่งทางตำรวจไซเบอร์ได้มีการสืบสวนสอบสวนหาข้อมูลและคิดว่าครบถ้วนแล้ว จึงให้ตนไปให้ปากคำเพิ่มเติม
นายสมคิดกล่าวว่า ทั้งนี้ โดยหลักที่ตนไปแจ้งความสมเด็จ ฮุนเซน นั้น ในแง่ของการทำลายความมั่นคงของประเทศโดยใช้กฎหมายไทย ส่วนความผิดทางคอมพิวเตอร์นั้นถือว่าไม่ใหญ่มาก แต่ว่าอื่นๆ จะตามมาอย่างเช่น ความผิดด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นความผิดที่ถอนแจ้งความไม่ได้ วันนี้ตนจึงไปยืนยันในเอกสารว่า อย่างไรตนก็จะไม่ถอนแจ้งความ ให้อัยการสูงสุดดำเนินการต่อไป
นายสมคิดกล่าวว่า ทั้งนี้ คาดว่าขั้นตอนของเอกสารจะจบภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งก็คงจะมีการแจ้งไปยังผู้ถูกกล่าวหาคือสมเด็จ ฮุนเซน ที่อยู่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนของอัยการที่จะดูแลเรื่องนี้ ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เงียบไป เพราะตั้งแต่ไปแจ้งความก็ได้มีการประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเอกสารไปให้ตำรวจไซเบอร์ ขั้นตอนต่อไปก็คงจะเป็นการออกหมายจับ สมเด็จ ฮุนเซน ซึ่งแน่นอนว่าไม่เข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้ว ส่วนที่กัมพูชาไปร้องตนที่กระทรวงการต่างประเทศว่า ตนผิดขั้นตอนทางการทูตนั้นความจริงไม่มีอะไร ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงไปแล้ว ดังนั้นเรื่องนี้ก็รอเดินต่อไปของอัยการสูงสุด
