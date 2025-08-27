ทูตจีน เข้าพบ ภูมิธรรม ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทูต พร้อมผลักดันความร่วมมือหลายมิติ

ออท.จีนเข้าพบ ‘ภูมิธรรม’ ชี้สัมผัสถึงมิตรภาพ ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางทูต ถือเป็นปีทอง ย้ำคำกล่าว ‘จีน-ไทยคือครอบครัวเดียวกัน’ พร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายมิติ เพื่อความผาสุกของ ปชช.ทั้ง 2 ประเทศ
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 27 สิงหาคม ที่กระทรวงมหาดไทย นายจาง เจี้ยน เว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เดินทางเข้าเยี่ยมคาราวะ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ โดยได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนเข้าพบนายภูมิธรรมว่า วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่นายภูมิธรรมได้ให้โอกาสพบกันในวันนี้ ซึ่งตนได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 ก.ค.แม้จะเป็นระยะเวลาไม่นาน แต่ได้สัมผัสถึงมิตรภาพระหว่างไทย-จีน กับคำกล่าวที่ว่า “จีน-ไทยคือครอบครัวเดียวกัน”
นายจาง เจี้ยน เว่ย กล่าวต่อว่า ปีนี้ครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาทางการทูตระหว่างจีน-ไทย เป็นปีทองมิตรภาพจีน-ไทย ดังนั้นโอกาสพิเศษเช่นนี้ที่ตนได้มาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คนที่ 14 ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และรู้สึกว่ามีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยความสัมพันธ์ทางการทูตตลอด 50 ปีที่ผ่านมา รู้สึกว่าเป็นที่น่าภูมิใจ ดังนั้นอีก 50 ปีข้างหน้าอนาคตระหว่างไทย-จีน จะนำมาซึ่งความสดใส และในอนาคตต่อไป ซึ่งตนจะรักษาการติดต่อสื่อสารกับทุกภาคส่วนของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันความร่วมมือในหลายๆ มิติ โดยผู้นำทั้งสองประเทศ เพื่อผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคต ร่วมกันระหว่างจีน-ไทยอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และผลักดันความร่วมมือหลายหลายด้าน เพื่อสร้างความผาสุกให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ โดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของประเทศไทย และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนที่เอาใจใส่ และสนับสนุนมิตรภาพระหว่างจีน-ไทย