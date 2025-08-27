การเมือง

สภาผ่านร่างกม.รถไฟฟ้าขนส่งฯ ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย นำเงิน รฟม.อุดหนุน 20 บาทตลอดสาย

สภาผ่าน ร่างกม. รถไฟฟ้าขนส่งฯ หลังส.ส.ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย เอาเงิน รฟม.มาหนุน 20 บาทตลอดสาย ขณะที่ ปธ.กมธ. ยันเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะคนกรุง เหตุคนตจว.มาอยู่กทม.จำนวนมาก

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม ที่รัฐสภา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธานที่ประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ… ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ โดยเป็นการพิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 โดยการพิจารณาแต่ละมาตราต้องลุ้นเรื่ององค์ประชุมแบบใจหายใจคว่ำ เนื่องจากส.ส.ฝ่ายค้าน ไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมให้ในการแสดงตนแต่ละมาตรา ทำให้ในแต่ละมาตรามีองค์ประชุมเกินมาเพียง 3-5 เสียงเท่านั้น

โดยการอภิปรายที่สมาชิกให้ความสนใจมากสุดคือมาตรา 8 ที่ให้นำรายได้ของ รฟม.หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว ให้นำมาเป็นรายได้ของรัฐ โดยส.ส.ฝ่ายค้าน แสดงความเป็นห่วงว่า การนำรายได้ของรฟม.ส่งให้รัฐเพื่อนำไปใช้อุดหนุนโครงการค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย โดยเห็นว่ารัฐมีหน้าที่นำงบประมาณแผ่นดินเพื่อดูแลประชาชน 70 ล้านคนทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่คน 2 ล้านคนที่ใช้รถไฟฟ้า ซึ่งจะกระทบวินัยการเงินการคลังของประเทศ

ทั้งนี้ นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ประธานกมธ.ฯ ชี้แจงว่า โครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เป็นประโยชน์กับคนทั้งประเทศ ไม่ได้เอาเงินของรัฐมาอุ้มเฉพาะคนกทม. เพราะในกทม.ไม่ได้มีเฉพาะคนกรุงเทพฯ แต่มีคนต่างจังหวัดเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นประโยชน์กับคนทั้งประเทศ สุดท้ายที่ประชุมเห็นชอบตาม กมธ.ฯ แก้ไข

จากนั้นที่ประชุมลงมติวาระสาม เห็นชอบ 248 เสียง ไม่เห็นชอบ 151เสียง งดออกเสียงไม่มี ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ขั้นตอนต่อไปส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

