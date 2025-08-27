ปชน.แถลงหลัง 3 กม.หนุนรฟฟ.20 บาท ผ่านฉลุย เย้ยเหตุเลื่อน-ไม่เห็นใช้เงินรฟม.

‘ปชน.’ มองเป็นความสำเร็จร่วมกันของสภา ผลักดัน 3 ร่าง กม.ผ่านฉลุย ย้ำจุดยืน ไม่เห็นด้วย ‘รัฐบาล’ ล้วงเงินจากกระเป๋า รฟม. ทำโครงการ รฟฟ. 20 บาทตลอดสาย ถาม จะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่รัฐสภา พรรคประชาชน นำโดยนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ร่วมแถลงข่าวภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. … ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. … และ ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เพื่อสนับสนุนนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายของรัฐบาล
โดยนายสุรเชษฐ์ ระบุว่า ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร แม้ร่างพ.ร.บ.จะผ่านแล้ว แต่รัฐบาลก็ยังเลื่อนไปเรื่อยๆ หากจำกันได้ตอนที่รัฐบาลเข้ามาประกาศไว้ที่ 3 เดือน และเลื่อนมาเป็น 2 ปี คือวันที่ 1 ตุลาคม ล่าสุดก็จะเลื่อนอีก ทั้งที่กระบวนการพิจารณาสภาเป็นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับ ร่างพ.ร.บ.อื่น ไม่ได้มีการล้าช้าแต่อย่างใด แม้จะมีการถกเถียงกันบ้างในบางมาตรา ของร่างพ.ร.บ.ราง และ ร่างพ.ร.บ.ตั๋วร่วม แต่เราก็ร่วมผลักดันด้วย มีเพียงร่าง พ.ร.บ.การรถไฟขนส่งฯ ที่เรามีการโหวตสู้กันในมาตรา 4 ที่เกี่ยวกับการกู้มาแจก และมาตรา 8 ที่เป็นการล้วงกระเป๋า รฟม.ซึ่งเราไม่เห็นด้วยเป็นหลัก จึงทำให้เราไม่เห็นชอบ
พรรคประชาชน จึงตั้งคำถามว่า นโยบายเรือธงของรัฐบาลที่เลื่อนไป จะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่ และจะมีการดำเนินการตามร่างพ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับหรือไม่ เพราะหากจะดำเนินการตามนั้น ก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะประชาชนจะได้สามารถใช้บัตรใบเดียวแตะเข้าแตะออก และมีส่วนลดได้
ขณะที่ นายศุภณัฐ กล่าวในฐานะตัวแทน ส.ส.กทม.พรรคประชาชนว่า ต้องยืนยันอีกครั้งว่า พรรคประชาชน ทั้ง ส.ส.กทม และปริมณฑล เราเห็นด้วยกับการอุดหนุนค่าโดยสารให้กับพี่น้องประชาชน เราเห็นด้วยกับการทำตัวร๋วม เพราะถ้าท่านสังเกต จะพบว่าในร่างพ.ร.บ.ตั๋วร่วมนั้น พรรคประชาชนก็มีการเสนอ และในหลายๆ ประเด็นในร่างพ.ร.บ.ของคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่ยังมีความไม่ครบถ้วน ก็ต้องอาศัยร่างของพรรคประชาชนเข้าไปช่วยให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะการที่จะทำให้ครอบคลุมในส่วนของรถเมล์ รวมถึงการทำค่าโดยสารร่วม
แต่สิ่งเดียวที่ไม่เห็นด้วย คือการเสนอใช้เงินของทาง รฟม.ขึ้นมา ซึ่งเป็นปัญหาที่มีการพิจารณาในคณะกรรมาธิการแล้ว ย้ำว่า สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่จากพรรคประชาชน เพราะกรรมาธิการในสัดส่วนพรรคประชาชน ไม่มีการเล่นเกม เราร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่งได้พยายามผลักดัน ให้ข้อเสนอแนะ และแบกองค์ประชุมแล้ว แต่สิ่งที่มีความล่าช้านั้น เกิดจากการวางนโยบายของรัฐบาลที่ผิดพลาดเอง
นายศุภณัฐ ยังชี้ให้เห็นถึงไทม์ไลน์ ว่าในคณะกรรมาธิการตั๋วร่วม มีการพิจารณาเสร็จสิ้นตั้งแต่ช่วงเมษายนแล้ว แต่รัฐบาลเพิ่งประชุมร่างพ.ร.บ.รฟม. ในเดือนพฤษภาคม แสดงว่าทั้ง 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไม่ได้วางแผนเลยว่าจะใช้เงินจากช่องทางไหน และทำให้เกิดความล่าช้าในการผลักดันนโยบายของรัฐบาลเอง สะดุดขาตัวเองไม่ใช่ใครอื่น และรัฐบาลก็ต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบ
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งตั๋วเหมา ตั๋วรายเดือน ที่มีบางผู้ประกอบการได้ยกเลิกไปแล้ว ก็ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ทั้งที่การวางไทม์ไลน์ด้านนิติบัญญัติ รัฐบาลควรคิดให้ได้เองว่าควรจะทำเสร็จเวลาไหน ต้องคำนวณได้ เพราะเป็นเจ้าของเสียงข้างมาก
นายศุภณัฐ หวังว่า หลังจากนี้รัฐบาลจะพยายามยึดกลไกตั๋วร่วม ใช้บัตรโดยสารใบเดียว ไม่ใช่แบบที่เป็นในปัจจุบัน ซึ่งใช้บัตร 2 ใบอย่างที่เป็นอยู่ ขณะเดียวกัน จะสามารถดึงรถเมล์ รถโดยสาร รวมถึงเรือ เข้ามาสู่ระบบเดียวกันได้หรือไม่