มทภ.2 ประณามเขมร ทำทหารข้อเท้าขาด ละเมิดชัด ข้อตกลงหยุดยิง-อนุสัญญาออตตาวา 

มทภ.2 ประณาม เขมร ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง-อนุสัญาออตตาวา ไม่หยุด หลัง ทหารไทยเหยียบกับระเบิดข้อเท้าขาด 1 นาย ชี้ ทุ่นระเบิดมีโครงสร้าง พลาสติก เครื่องตรวจหาไม่เจอ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวประณามกัมพูชาละเมิด ข้อตกลงหยุดยิง และอนุสัญญาออตตาวาต่อเนื่อง หลังวันนี้เวลาประมาณ 15.45 น. ด้เกิดเหตุ พลทหาร อดิศร ป้อมกลาง สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 เหยียบกับระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
เบื้องต้นได้รับบาดเจ็บ บริเวณขาขวาท่อนล่างขาด หน่วยในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือ และนำส่งเพื่อรับการรักษาแล้ว
พล.ท.บุญสิน ระบุว่า เนิน 350 ปราสาทตาควาย เป็นพื้นที่ที่ทหารกัมพูชา วางกำลังหนาแน่น และมีทุ่นระเบิดรอบพื้นที่ โดยวันนี้ทหารไทยออกไปลาดตระเวน ซึ่งเครื่องตรวจ วัตถุระเบิดตรวจหาไม่เจอ เนื่องจากทุ่นระเบิดดังกล่าวเป็นโครงสร้างเป็นพลาสติก คาดเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่ เบื้องต้นได้ทำหนังสือประท้วงไปทางฝ่ายกัมพูชาแล้ว และเตรียมกำหนดแผนทางการทหารต่อไป