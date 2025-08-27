ทบ. ชี้ ทหารเหยียบทุ่นระเบิด เป็นคนที่ 6 ซัดพฤติกรรมเขมร อุปสรรคต่อกลไกทวิภาคี

ทบ. ชี้ เขมร ลอบวางทุ่นระเบิดอย่างจงใจ ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและอนุสัญญาออตตาวาอย่างต่อเนื่องหลังทหารไทย เหยียบทุ่นระเบิดพื้นที่ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ เป็นคนที่ 6
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีเกิดเหตุ พลทหาร อดิศร ป้อมกลาง สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน 1 ) ได้เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ฝ่ายกัมพูชาลอบวางไว้ ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณปราสาทตาควาย ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ในเขตแดนของไทย จนได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาด
นับเป็นเหตุการณ์รวมครั้งที่ 6 และเป็นเหตุการณ์ครั้งที่ 3 ที่เกิดขึ้นหลังจากฝ่ายไทยและกัมพูชาได้มีข้อตกลงหยุดยิงร่วมกัน จึงชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชายังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอยู่ตลอด รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาออตตาวา ซึ่งห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลทุกชนิด จึงนับเป็นการลอบโจมตีเป้าหมายกำลังพลฝ่ายไทยที่เป็นไปอย่างจงใจและมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์
เหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ได้เกิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ชายแดน สะท้อนถึงเจตนาร้ายและพฤติกรรมต่อเนื่องของฝ่ายกัมพูชาในการคุกคามฝ่ายไทย และละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนไทย สวนทางกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างประเทศในการประชุม GBC ที่ผ่านมา จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการใช้อาวุธโดยฝั่งกัมพูชายังคงมีความพยายามอยู่ตลอดในช่วงหลังจากมีข้อตกลงหยุดยิง
จึงเชื่อได้ว่าเรื่องทุ่นระเบิดนี้น่าจะมีการวางแผนใช้กันมาอย่างเป็นระบบตลอดพื้นที่แนวชายแดน เพื่อเจตนานำมาใช้คุกคามทำร้ายฝ่ายไทย โดยเฉพาะจุดเกิดเหตุอยู่ในเขตพื้นที่ภายในเส้นปฏิบัติการฝั่งไทย
ยอมรับว่าพฤติกรรมและการกระทำลักษณะเช่นนี้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการดำเนินการคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดที่ทั้งสองฝ่ายกำลังดำเนินการอยู่ ผ่านกลไกทวิภาคีของทั้งสองประเทศในช่วงนี้