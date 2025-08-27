ทภ.2 ประณามกัมพูชา ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ด้วยการลอบวางกับระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการของไทย

ทภ.2 ประณาม “เขมร” ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการลอบวางกับระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายไทยโดยกองทัพกัมพูชา ไม่มีความจริงใจ เป็นอุปสรรคสร้างสันติภาพ
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เพจกองทัพภาคที่ 2 ขอประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ลักลอบเข้ามาวางกับระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการของ ฝ่ายไทยโดยกองทัพกัมพูชา ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และบั่นทอนความพยายามในการสร้างสันติภาพตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ทหารกัมพูชาลักลอบเข้ามาวางกับระเบิดจนทหารไทยเหยียบ ในเส้นทางลาดตระเวนของฝ่ายไทยแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ส่งผลให้ทหารไทยขาขาด จำนวน 5 นาย และได้รับบาดเจ็บอีกหลายนาย
ล่าสุดในวันนี้ (27 สิงหาคม 2568) ได้เกิดเหตุซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 6 ทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสขาขาดอีก 1 นาย บาดเจ็บเล็กน้อย 2 นาย ณ พิกัด UA 24542 87382 และจากการตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุยังพบทุ่นระเบิด PMN-2 วางอยู่บริเวณใกล้เคียงอีก 2 ทุ่น นอกจากนั้นพื้นที่เกิดเหตุ ยังอยู่ห่างจากจุดที่ตรวจพบการวางทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 ทิ้งไว้จำนวน 1 ทุ่น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 200 เมตร
ทั้งนี้ พื้นที่โดยรอบปราสาทตาเมือน และตาควาย เคยเกิดเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิดมาแล้วถึง 3 ครั้ง เป็นเหตุการณ์ก่อนการหยุดยิง 1 ครั้ง และหลังการหยุดยิง 2 ครั้ง อีกทั้ง ฝ่ายไทยยังตรวจพบความพยายามลักลอบนำทุ่นระเบิดเข้ามาในพื้นที่อย่างน้อย 2 ครั้ง ได้แก่
-ตรวจพบทุ่นระเบิดถูกทิ้งตกอยู่ระหว่างแนวลวดหนาม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568
-ตรวจพบการขว้างทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 ข้ามแนวลวดหนามเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทย จำนวน 3 ทุ่น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568
จากพฤติการณ์ทั้งหมดนี้ เป็นหลักฐานชัดเจนที่สะท้อนให้เห็นว่า กองทัพกัมพูชาไม่มีความจริงใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ตามที่ได้ร่วมกันลงนามในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) และการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) อีกทั้ง ยังเป็นการละเมิด อนุสัญญาออตตาวา ว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิต โอน และทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
การกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดต่อหลักสันติวิธี แต่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา