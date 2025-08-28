บิ๊กป้อม หนุนสร้าง ‘กำแพงถาวร’ กั้นชายแดนเขมร ชี้เคยเสนอแล้วยุคเป็น มทภ.1

บิ๊กป้อม หนุนกองทัพ สร้าง ‘กำแพงถาวร’ กั้นชายแดน ชี้ เคยเสนอยุคเป็น มทภ. 1 ลั่น พปชร.ดัน 4 แนวทางด่วน ป้องอธิปไตยไทย
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)และอดีตผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา หลังเกิดเหตุระเบิดซ้ำซ้อนในจ.สุรินทร์ ทำให้ พลทหารอดิศร ป้อมกลาง สังกัดกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบกับระเบิด เป็นรายที่ 6 ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่ตนเองครอบครัวและชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนที่ต้องเผชิญภัยคุกคามซ้ำแล้วซ้ำเล่า และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเรียกร้องให้รัฐบาล กองทัพ เร่งดำเนินการตามกฎหมาย และเยียวยาทหารผู้บาดเจ็บรวมทั้งครอบครัวอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม เพราะอธิปไตยไทยคือสิ่งสูงสุดที่ต้องปกป้องโดยไม่มีข้อยกเว้น
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า พรรคพปชร.มีจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนกองทัพ ในการสร้างกำแพงคอนกรีตถาวร ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดเหตุปะทะและพบการฝังกับระเบิดบ่อยครั้ง เพื่อยกระดับการป้องกันและสร้างความมั่นคงถาวรให้แก่ประชาชน พร้อมเปิดเผยว่าแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นสิ่งที่ตนได้ริเริ่มตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 และยังคงยึดมั่นจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินไทย ได้รับการปกป้องอย่างแข็งแรงที่สุด ประชาชนชายแดนต้องอยู่ได้อย่างปลอดภัย และไม่ถูกรุกรานซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งจะเดินหน้าผลักดันอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดมาตรการป้องกันที่ยั่งยืน
พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า พรรค เสนอ 4 แนวทางเร่งด่วน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ดังนี้1.ยืนยันอธิปไตยไทยทุกตารางนิ้ว เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการตอบโต้ทั้งทางการทูตและด้านความมั่นคงอย่างเฉียบขาดและทันที
2.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ควรแถลงต่อสภาและประชาชนโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและชี้แจงแผนรับมืออย่างโปร่งใส
3.จัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจสอบบทบาทนักการเมืองที่อาจขัดขวางการทำงานด้านความมั่นคง และ4.เร่งดำเนินการสร้างกำแพงคอนกรีตถาวรในพื้นที่ที่เกิดเหตุซ้ำ เพื่อเสริมเกราะป้องกันอย่างถาวรและยั่งยืน