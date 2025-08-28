ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดฯ แถลงซัด กัมพูชาไม่จริงใจ จงใจละเมิดข้อตกลงหยุดยิง GBC

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติออกแถลงการณ์ ชี้ กัมพูชาไม่จริงใจแก้ไขปัญหาขัดแย้งสองประเทศ ด้วยการลอบวางทุ่นระเบิด เป็นเหตุให้ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดรอบ 3 หลังมีข้อตกลงหยุดยิง
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.อ.ศิวะ หว่างอากาศ โฆษกศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ระบุถึงกรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลบริเวณด้านทิศตะวันตกของปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ที่ฝ่ายกัมพูชาลอบวางไว้ล่าสุด ว่า เหตุเกิดในช่วง เวลา 15.45 น. ของวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ระหว่างที่ทหารไทยกำลังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามเส้นทางที่ปฏิบัติประจำวัน
ทั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์ครั้งที่ 3 หลังจากฝ่ายไทย และ กัมพูชาได้มีข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันจากที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา
โดยการกระทำของฝ่ายกัมพูชาในครั้งนี้ ปรากฏชัดเจนว่า ฝ่ายกัมพูชายังคงจงใจละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการละเมิตอนุสัญญาออตตาวา ถือเป็นการลอบโจมตีกำลังพลฝ่ายไทยด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มุ่งคุกคามฝ่ายไทยและรุกล้ำอาณาเขตของไทยอย่างชัดเจน
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ขอประณามการกระทำของฝ่ายกัมพูชาว่าแสดงออกถึงความไม่จริงใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งสอง
เป็นอุปสรรคสำคัญในการนำไปสู่การสร้างสันติภาพในภูมิภาค รวมทั้งเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อทุกประเด็นที่กัมพูชาเคยให้คำมั่นต่อประชาคมโลกในทุกกรอบเวทีประชุมต่าง ๆ ที่ผ่านมา
