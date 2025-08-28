โรม ยังลุ้น ถกยกเลิก MOU43-44 ได้เข้าสภาฯวันนี้หรือไม่ ชี้ควรหาข้อยุติ ในชั้นกมธ.

โรม ยังลุ้น ถกยกเลิก MOU43-44 ได้เข้าสภาฯวันนี้หรือไม่ มอง ควรตั้งกมธ.ฯศึกษา เพื่อพิจารณาว่าจะยกเลิกหรือไม่ ชี้ เรื่องผลประโยชน์ทางทะเลควรหาข้อยุติ ในชั้นกมธ.
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่รัฐสภานายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการยื่นญัตติยกเลิก MOU 43-44 ในสัปดาห์นี้ ว่า
ก็ยังลุ้นอยู่เหมือนกัน เพราะสัปดาห์ที่แล้วตกลงกันแล้วทั้งสองฝ่าย ว่าจะต้องเลื่อนญัตติขึ้นมาพิจารณา และยืนยันว่าจะต้องตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรที่จะศึกษาเรื่องนี้ วันนี้ประชาชนมีจุดประสงค์ที่อยากให้ทบทวนเรื่องนี้เขามีเจตนาดีเป็นห่วงประเทศชาติ
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า สภาในฐานะที่เราอยู่ในอำนาจที่สำคัญ เราก็ต้องเอามาศึกษาพิจารณาข้อดีข้อเสีย และเชิญนักวิชาการคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา ตนคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำได้และคิดว่าน่าจะราบรื่น แต่ก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ ๆ ทำไมรัฐบาลถึงพลิกและปิดประชุมสภาตนก็แปลกใจ แล้วคาดหวังว่าจะไม่เจอเรื่องเซอร์ไพรส์แบบนี้อีกแล้ว
ส่วนที่มีการตั้งคำถามถึงผลประโยชน์ที่อยู่ใน MOU 44 ที่อาจทำให้การศึกษา MOU ไม่ราบรื่นนั้น นายรังสิมันต์ กล่าวว่า MOU 43 และ 44 มีรูปแบบที่แตกต่างกัน 43 ไม่มีการผูกโยงเรื่องสัมปทาน ขณะที่ 44 เป็นตรงกันข้ามมีการผูกโยงบริษัทข้ามชาติ และอาจมีชาติต่างๆ อยู่เบื้องหลังอีกจำนวนมาก ก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
ดังนั้น ถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่ ดังนั้น สภาควรตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ ส่วนใครจะได้ผลประโยชน์บ้างก็ต้องขอเวลาให้กรรมาธิการได้ศึกษาเพื่อเป็นทางออกที่ดีที่สุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทรถทัวร์ดัง บังคับพนักงานขับรถ นอนบริษัท ขู่ตัดเงินเดือน ไม่มีวันหยุด-ลาพักร้อนไม่ได้
- ภูมิธรรม ลั่นอยากเจอ! ใครปล่อยข่าวซื้อโหวต 2 พันล้านล้มรบ. ชี้ศาลยังไม่ชี้ชะตา ‘อิ๊งค์’ เลย
- บิ๊กอ้วน ชี้ปมทุ่นระเบิดต้องพิสูจน์หลักฐาน หลังเขมรโต้เป็นของเก่า ส่วนสร้างกำแพง จุดที่ชัดแล้วสร้างได้
- ปริญญา หวั่นชาตินิยมเลยเถิด แจ้งจับน.ร. จ่อส่งกลับเขมร เรียกร้อง มท.-ศธ. ออกหน้าช่วย