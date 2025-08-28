โรม เกาะติดคำวินิจฉัยคดีอิ๊งค์ ย้ำจุดยืนปชน.ไม่ร่วมรบ.แน่ ชี้หากรอด จ่อหารือภท. ชงซักฟอก

‘โรม’ เผย ‘ปชน.’ เกาะติดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ปมคลิปเสียงพรุ่งนี้ เชื่อส่งผลทางการเมือง ระบุ หาก ‘นายกฯอิ๊งค์’ รอด เตรียมหารือ ‘ภูมิใจไทย-ฝ่ายค้าน’ ชงซักฟอกม. 151 ลั่น คาดหวังรัฐบาลเลือกตั้งใหม่ เป็นทางออกที่ดีที่สุด
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณี การติดตาม การอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ปมคลิปเสียงของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สนทนากับสมเด็จฮุนเซน ในวันพรุ่งนี้ (29 ส.ค.) ว่า ต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่า เรื่องนี้หากมีคำวินิจฉัยอะไร ก็จะส่งผลทางการเมืองอยู่มาก ในฐานะที่เป็นนักการเมืองฝ่ายค้านก็จะติดตามอย่างใกล้ชิด และได้มีการพูดคุยกับ ส.ส.ของพรรค ว่าเรื่องนี้ติดตามและเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเพิกเฉยได้เพราะอาจจะส่งผลทางการเมืองมากอย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า พรรคฝ่ายค้านจะมีการวางแผนเตรียมการเปิดอภิปรายรัฐบาล หลังมีคำวินิจฉัยหรือไม่ นายรังสิมันต์กล่าวว่า สำหรับประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ต้องแยกว่าหากในกรณีที่สถานการณ์ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติ การตรวจสอบของฝ่ายค้านก็ต้องเดินหน้าต่อไป ก่อนหน้านี้เราเองก็ได้มีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ถึงแนวทางในการสอบและการใช้มาตรการที่สำคัญ เช่น การอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 แต่มีเหตุแทรกแซงกรณีของศาลรัฐธรรมนูญเข้ามา พรรคฝ่ายค้านจึงต้องพิจารณาใคร่ครวญเพราะใช้ได้เพียงปีละครั้ง จึงต้องพิจารณาในจุดนี้ และย้ำว่าหากเข้าสู่ภาวะปกติและมีคำตัดสินของศาลให้นายกรัฐมนตรีรอด พรรคประชาชนก็จะพูดคุยกับภูมิใจไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆ อย่างเป็นกิจลักษณะว่าจะมีการดำเนินการเมื่อไหร่
นายรังสิมันต์กล่าวว่า แต่หากเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝัน ก็คงต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้น แต่พรรคประชาชนเคยเสนอไปก่อนหน้านี้ว่า ไม่อยากให้ประเทศไทยถึงทางตัน และไม่ควรมีใครพาไปถึงจุดนั้น พรรคประชาชนขอย้ำเหมือนเดิมว่า เรามีข้อตกลงและมีการเสนอรูปแบบไปแล้วว่าเราไม่ได้มีจุดประสงค์ในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลอย่างแน่นอน แต่เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และไม่เกิดทางตัน
“ส่วนตัวขอย้ำว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศ คือการคืนอำนาจให้กับประชาชน และไม่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องยอมรับว่าจะมีข้อครหาจากประชาชน ดังนั้น การเลือกตั้งใหม่ คือทางออกที่ดีที่สุด แต่ทางพรรคประชาชนก็ไม่สามารถที่จะไปกำหนดทุกอย่างได้” นายรังสิมันต์กล่าว