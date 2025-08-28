โจ้ สืบศักดิ์ ร้อง กมธ.กีฬา นักกีฬาทีมชาติได้รางวัล 2 ล้าน ถูกหักหัวคิว เหลือแสนเดียว

โจ้ สืบศักดิ์ ร้อง ‘กมธ.กีฬา’ สางปัญหาหักเงินค่าเหรียญรางวัลไม่เป็นธรรม ล่าสุด ถูกหักจาก 2 ล้านเหลือแสนเดียว ด้าน ‘ปริญญา’ รับลูกจ่อเชิญเคลียร์พุธหน้า
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่รัฐสภา พ.ต.ท.สืบศักดิ์ ผันสืบ กรรมการบริหารสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย และนายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋นบุรีรัมย์ เข้ายื่นหนังสือต่อกรรมาธิการ(กมธ.)กีฬา โดยมีนายปริญญา ฤกษ์หร่าย สส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกมธ.รับหนังสือ เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีนักกีฬาตะกร้อถูกหักเงินค่าเหรียญรางวัลโดยไม่เป็นธรรม
พ.ต.ท.สืบศักดิ์ กล่าวว่า ตนเป็นตัวแทนนักตะกร้อที่ได้รับความเสียหายจากการหักเงินค่าเหรียญรางวัลโดยไม่เป็นธรรมจากกรณีที่มีการหักเงินค่าเหรียญรางวัลไปจากนักกีฬาตะกร้อ ปัจจุบันนักกีฬาตะกร้อที่ได้รับความเสียหาย ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขเยี่ยวยาให้ถูกต้อง และการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น ทั้งยังปรากฏนักกีฬาที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพิ่มมากขึ้น
กรณีล่าสุด นักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทย ประเภททีมเดี่ยวหญิง ที่ควรได้รับเงินรางวัลตอบแทน 2 ล้านบาทต่อคน สำหรับเหรียญทอง แต่กลับถูกหักหัวคิวออกไปถึง 1.9 ล้านบาท เหลือเพียงหนึ่งแสนบาท ที่นักกีฬาได้รับจริง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรม ทั้งยังมีการร้องเรียนว่าปัญหาในลักษณะนี้ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องมากว่า 20 ปี แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จึงอยากให้กมธ.ช่วยดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้แก่นักกีฬาตะกร้อ เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
เมื่อถามว่า ขณะนี้ปัญหาติดอยู่ที่ใคร พ.ต.ท. สืบศักดิ์ ระบุว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการสมาคมยังนิ่งเฉย ซึ่งต้องยอมรับว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และปกติหากสมาคมจะมีข้อบังคับในเรื่องใดออกมา จะต้องมีการประชุมเพื่อลงมติ แต่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่มีนายสมพงษ์ ชาตะวิถี เป็นประธานได้เรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ข้อมูล แต่กลับไม่มีการลงมติ ทำให้เรื่องค้างอยู่แบบนั้น
ด้าน นายปริญญา กล่าวว่าในวันที่3 ก.ย. ทาง กมธ.จะเชิญทั้งผู้ร้อง ผู้ถูกร้องคือสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย มาสอบถามความจริงเพื่อให้เกิดความกระจ่าง และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น