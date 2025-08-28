บิ๊กอ้วน ชี้ปมทุ่นระเบิดต้องพิสูจน์หลักฐาน หลังเขมรโต้เป็นของเก่า ส่วนสร้างกำแพง จุดที่ชัดแล้วสร้างได้

“ภูมิธรรม” บอก ต้องไปพิสูจน์หลักฐาน หลังกัมพูชาโต้เป็นทุ่นระเบิดเก่า ไม่ขอลงความเห็น หลัง ผบ.ทสส. หนุนสร้างรั้วถาวรบ้านหนองจาน ระบุ หากเขตแดนชัดก็สร้างได้ แต่ต้องไปว่ากันในวงประชุมจีบีซี
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลทหารเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล บริเวณปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งพบว่าเป็นระเบิดใหม่ ว่า ตอนนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ แต่ตนได้พูดคุยกับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว ท่านบอกว่าเรื่องนี้ต่างฝ่ายต่างเก็บหลักฐาน โดยจะนำเข้าไปสู่วงประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือจีบีซี ที่จะมีการประชุมในวันที่ 10 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นเรื่องตกค้างตั้งแต่ครั้งที่แล้ว แต่เขาปฏิเสธและตอนนี้เพิ่งจะยอมรับให้เข้าไปเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะพูดคุยในวงประชุมดังกล่าว
เมื่อถามว่า ฝ่ายกัมพูชาออกมาแถลงแสดงความเสียใจ แต่ยืนยันว่าระเบิดที่พลทหารเหยียบนั้นเป็นระเบิดเก่า ไม่ใช่ของใหม่ที่กัมพูชาไปวางไว้ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงและหลักฐาน
เมื่อถามว่า ไทยจะยกระดับมาตรการให้มากกว่านี้หรือไม่ เนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำได้แค่ประท้วง นายภูมิธรรมกล่าวว่า ต้องเข้าใจในกระบวนการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อเราทำตามกระบวนการทั้งหมด นานาชาติก็ชื่นชมในสิ่งที่เราทำ ทั้งนี้ จากที่ตนได้พูดคุยกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงได้ร่วมรับประทานอาหารกับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเมื่อคืนที่ผ่านมา ก็เห็นว่าทุกคนก็ชื่นชม ว่าเราทำตามในกระบวนการทางกฎหมาย จึงต้องให้ความสำคัญและระมัดระวัง เพราะหากผลีผลามไปก็จะเกิดเช่นเดียวกับกรณีปี 2554 ที่เราเสียเขาพระวิหาร เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวว่าเรามีแต่ประท้วง แต่ทำให้เรายืนอยู่ในจุดที่ได้รับความเห็นใจและได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ เพราะเราปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่าง
เมื่อถามว่า รัฐบาลมองอย่างไรถึงกรณีที่ พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ออกมาระบุว่า มีแนวคิดให้สร้างรั้วถาวรบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว หากเวทีจีบีซีมีการแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนนั้น นายภูมิธรรมกล่าวว่า รัฐบาลยังไม่ได้มอง เพราะยังไม่ได้เสนอเรื่องมาให้รัฐบาลพิจารณา แต่ตนก็เข้าใจผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่าท่านอยากทำให้ได้รับความสบายใจในการแก้ไขปัญหา ซึ่งในความเป็นจริงถ้าตรงไหนมันชัดแล้วก็สร้างได้ แต่หากตรงไหนยังไม่ชัด ต้องเคลียร์ให้ชัดก่อน ไม่เช่นนั้นจะกระทบปัญหาต่างๆ ได้อีก อย่างไรก็ตาม ชายแดนขณะนี้ตลอดแนวมีส่วนที่ชัดเจนแล้ว แต่ก็ยังมีส่วนที่ไม่ชัดอยู่ ฉะนั้นส่วนที่ยังไม่ชัดก็ต้องไปพูดคุยกันตามกระบวนการต่อไป
