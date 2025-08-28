บริษัทรถทัวร์ดัง บังคับพนักงานขับรถ นอนบริษัท ขู่ตัดเงินเดือน ไม่มีวันหยุด-ลาพักร้อนไม่ได้

‘พนักงานขับรถบริษัทรถทัวร์ดัง’ ร้อง ‘กมธ.แรงงาน’ ขอความเป็นธรรม หลังถูกบังคับนอนบริษัทไม่ให้กลับบ้าน หากนอนไม่ครบถูกหักเงินหมื่นบาท-ทำงานไม่มีวันหยุด-ลาพักร้อนไม่ได้ ด้าน ‘สหัสวัต’ รับลูก บอกจะรีบนำเข้ากมธ.เร็วที่สุด
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายสมพล หินขาว พนักงานขับรถบริษัทรถทัวร์แห่งหนึ่ง พร้อมผู้ร่วมงานอีก 1 คน ยื่นหนังสือร้องเรียนถึง นายสหัสวัต คุ้มคง ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอความเป็นธรรมเรื่องสิทธิแรงงาน โดย นายสมพลกล่าวว่า บริษัทละเมิดสิทธิพนักงานโดยออกกฎให้นอนพักที่บริษัท ไม่ให้กลับบ้านมาหาครอบครัว ซึ่งที่ห้องพักนั้นบริษัทจัดเป็นห้องนอนรวมกันหลายคน ทำให้พนักงานต้องเจอปัญหารบกวนการนอนต่างๆ แม้กระทั่งคนไม่สบายก็ให้นอนรวมกัน และยังมีบทลงโทษหากพนักงานไม่นอนที่บริษัท โดยจะหักเงิน 1 หมื่นบาท รวมทั้งยังให้พักงานและทำหน้าที่ขยับรถโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้าง ขณะเดียวกันหากพนักงานคนใดนอนครบ 1 เดือน บริษัทจะให้เงินรางวัลเพิ่ม 1 พันบาท
นายสมพลกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม บริษัทนี้ไม่มีวันหยุดและไม่ให้ลาพักร้อน หากจะลางานก็ลายากมาก แต่หากทำงานครบเดือนบริษัทก็จะเพิ่มเงินให้ 2,500-3,500 บาท สิ่งที่รับไม่ได้อีกเรื่องคือ การที่บริษัทออกระเบียบทำบัตรจอดรถโดยวางกฎเกณฑ์ให้พนักงานที่ยังมีอายุงานไม่ถึง 10 ปีจ่ายค่าที่จอดรถวันละ 50 บาท แต่หากอายุงานเกิน 10 ปี ผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์จะเก็บ 100 บาทต่อปี ส่วนผู้ขับรถยนต์จะเก็บปีละ 800 บาท
ด้าน นายสหัสวัตกล่าวว่า ตนจะนำเรื่องเข้าสู่ กมธ.โดยเร็ว เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ละเมิดสิทธิแรงงานในบริษัทขนส่งขนาดใหญ่ของประเทศ คนขับรถที่อยู่ในภาวะที่ไม่พร้อม ไม่ว่าจะทั้งทางใจและกาย อาจส่งผลต่อผู้คนจำนวนมาก หากเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง บริษัทนี้ถือว่าเสี่ยงสูงที่จะทำผิดกฎหมายแรงงาน อย่างไรก็ตาม จะเชิญผู้แทนจากบริษัทดังกล่าว กระทรวงแรงงาน และกรมขนส่งทางบก เข้าชี้แจงให้เร็วที่สุด
