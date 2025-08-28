ธีรรัตน์ ยัน รบ.แจ้งเตือน SMS พื้นที่เสี่ยงภัย ‘พายุคาจิกิ’ หลายครั้ง ควบคู่เสียงตามสาย

‘ธีรรัตน์’ ยันรบ.แจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บรอดคาสต์ควบคู่ท้องถิ่น เพื่อกระจายข้อมูลให้ถึงปชช.มากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ขณะที่ค่าตอบแทนคนที่ไม่ใช่ อปพร.-ชรบ. ท้องถิ่นสามารถอนุมัติค่าตอบแทนได้ทันที
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานที่ประชุมกระทู้สดด้วยวาจาของ นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่า ในเรื่องการบริหารจัดการรับมือกับภัยพิบัติ เกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยก่อนเกิดเหตุในปัจจุบันผ่าน เซลล์บรอดคาสต์ มีการแจ้งเตือนของคนในชุมชนผ่านเสียงตามสาย แต่สิ่งที่เรายังขาดและต้องเติม ปัจจุบันเรามีการแจ้งเตือน เซลล์บรอดคาสต์ ในวันที่ 24 ส.ค.เวลา 13.00 น. เป็นการแจ้งเตือนภาพรวมล่วงหน้าว่าประมาณวันที่ 24-27 ส.ค.ให้เฝ้าระวังพายุและน้ำป่าไหลหลาก แต่เรายังขาดระบบเตือนภัยฉุกเฉิน ตนจึงเสนอแนะให้ปรับปรุง SOP มาตรการกลาง เพื่อให้คลอบคลุมลงลึกไปถึงระดับพื้นที่ โดยให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการแจ้งเตือนพื้นที่ได้ล่วงหน้าและมีอำนาจการแจ้งเตือนเซลล์บรอดคาสต์ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่ระดับรัฐบาลหรือส่วนกลางจะสามารถแจ้งเตือนน้ำป่าไหลหลากได้
น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย ชี้แจงว่า ปัญหาอุทกภัยที่มาจากพายุคาจิกิ ซึ่งเรามีความตั้งใจที่จะต้องลดความสูญเสียของประชาชนให้ได้มากที่สุด และเราทำงานก่อนที่พายุจะเข้ามาถึงประเทศไทย มีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มีการตระหนักและตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา ที่ตนได้รับทราบคือมีการส่งข้อความไปหลายครั้งตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา และการทำงานของหลายงานที่เกี่ยวข้องมีการสอดรับกัน เช่นวันที่ 24 ส.ค.ก็มีการเตือนภัยผ่านเซลล์บรอดคาสต์อีกครั้งลงไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และทำงานคู่ขนานร่วมกันในท้องถิ่น เพราะในพื้นที่บ้านแม่แจ่ม หรือปางอุ๋ง ที่ประสบเหตุในขณะนี้ บางพื้นที่อาจจะไม่ได้รับสัญญาณจากทางโอเปอร์เรเตอร์ที่ส่งเข้าไป และการทำเสียงตามสายหรือให้บุคลากรในพื้นที่ลงไปเคาะประตูบ้านให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงว่าจะต้องออกมาจากพื้นที่แล้ว เพราะพื้นที่มีความเสี่ยงที่น้ำกำลังจะมา มีดินโคลนถล่ม เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในหุบเขา เกิดเหตุซ้ำตลอด ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เราใช้เซลล์บรอดคาสต์ ส่งไปยังมือถือของพี่น้องประชาชน ที่ผ่านมาจะเห็นว่าหลายๆท่านได้มีการส่งข้อความจากที่ได้รับแล้วส่งไปยังพื้นที่ในที่ต่างๆด้วย รวมถึงให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านน้ำข้อความเหล่านี้ไปกระจายให้พี่น้องประชาชนทราบมากที่สุด
“ต้องยอมรับว่าสภาพพื้นที่แต่ละที่มีความแตกต่างกัน ฉะนั้นมีความจำเป็นที่เราต้องใช้หลายเครื่องมือประกับกกันในการที่จะส่งสัญณาณเตือนประชาชน ส่วนการพัฒนาระบบดิฉันคิดว่าเรายังต้องเดินหน้าต่อ เพราะระบบนี้มีการทดสอบครั้งแรกเมี่อ ประมาณ พ.ค.ที่ผ่านมา และมีการใช้ทันทีในพื้นที่ที่สามารถรับส่งสัญญาณ ส่วนพื้นที่ไหนยังมีข้อจำกัด เราก็ต้องรับข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลและวิเคาระห์ และเป็นเป้าหมายที่ต้องเดินหน้าระบบ SOP มาตรการกลาง” น.ส.ธีรรัตน์ กล่าว
นายภัทรพงษ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนการเผชิญเหตุ ผู้ที่เป็น อปพร.หรือผู้ที่เสียงชีวิตไปช่วยผู้ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครที่ไม่ใช่ อปพร.จะมีการปรับแก้อัตราค่าตอบแทนอย่างไร ถ้าจะปรับในอัตราเท่าไหร่ ส่วนบุคคลภายนอก อาสามัคร จะมีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนี้เฉพาะหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์
น.ส.ธีรรัตน์ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนในส่วนของ ชรบ.อปพร.หรือแม้แต่ อส.รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือให้ได้รับค่าตอบแทน เพราะเราอยากให้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นระเบียบ แต่ขณะนี้ผู้ปฏิบัติงานมีหมวกหลายใบ บางคนไม่ได่เป็นแค่ ชรบ.หรือ อปพร.อย่างเดียว แต่สมัครเข้ามาด้วยความภาคภูมิใจที่เขาสามารถปกป้องหมู่บ้านได้ จึงเป็นกลุ่มคนที่รัฐบาลต้องดูแล และเราอยากที่จะให้พวกเขาทำงานด้วยความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่อาศัยเม็ดเงินหรือค่าตอบแทนเป็นตัวตั้งเท่านั้น
แต่เมื่อใดที่เขาออกมาปฏิบัติงานโดยมีคำสั่งเรียกมาทำงาน เช่นเหตุการณ์ชายแดน ทุกคนไม่ได้ค่าตอบแทน แต่กระตือรือร้นและคิดว่าเขาคือผู้ที่จะปกป้องคนในชุมชนได้ ทุกคนออกมาทำงานอย่างเต็มที่ และรัฐบาลก็อุดหนุนงบประมาณ ไม่ต้อง มีข้อบังคับอะไรมากแค่อยู่ในพื้นที่ประกาศให้ความช่วยเหลือทางท้องถิ่นก็สามารถที่จะอนุมัติเงินค่าตอบแทนให้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยหลักเกณฑ์อื่นใดๆทำให้เกิดความยุ่งยาก ที่จะให้พวกเขาได้รับค่าตอบแทน
