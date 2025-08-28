จตุพร ให้กำลังใจ นายกฯอิ๊งค์ เชื่อว่าผ่านไปได้ ยันอยู่ตรงไหน ก็พร้อมทำงาน ย้ำขรก.มืออาชีพ

จตุพร ให้กำลังใจ นายกฯอิ๊งค์ เชื่อว่าจะผ่านไปได้ ยันอยู่ตรงไหนก็พร้อมทำงาน ย้ำขรก.มืออาชีพ
กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จ ฮุนเซน ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ และภาคเอกชนวิตกจะเกิดสุญญากาศ นั้น
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าการตัดสินจะออกมาในรูปแบบใด วันนี้อยากบอกว่า ในภาพรวมการเมือง เมื่อมาแล้วก็ไป แต่การทำงานของข้าราชการและข้าราชการการเมือง ต้องเป็นเนื้อเดียวกัน เราอย่าไปแบ่งแยก เพราะฉะนั้น การเมืองจะอยู่หรือไป ข้าราชการต้องเดินหน้า ตนมาจากข้าราชการประจำเข้าใจการทำหน้าที่อยู่แล้ว เวลานี้ขอให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี หวังว่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีในวันพรุ่งนี้(29 สิงหาคม) ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีการตื่นตระหนก ข้าราชการจะต้องเป็นมืออาชีพ เชื่อว่าไม่กระทบกับงานที่วางไว้
เมื่อถามว่าได้มีการหารือร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลบ้างหรือไม่ นายจตุพร กล่าวว่า ตนไม่ได้อยู่ในส่วนของการเจรจาแต่เชื่อว่า พรรคร่วมมีความตั้งใจในการทำงาน ยังอยากจะทำงานอย่างต่อเนื่อง วันนี้ยังอยากเป็นกำลังใจให้นายกรัฐมนตรีให้ผ่านไปได้ด้วยดี เชื่อว่าสิ่งที่นายกทำเป็นเรื่องที่หวังดี แต่เมื่อทำอะไรไปแล้วเราก็ต้องยอมรับระบบการตัดสินของศาล
” ทุกวันนี้ขอยืนยันว่าเราพร้อมที่จะทำงานไม่ว่าจะอยู่กี่วัน อยู่ตรงไหนก็ต้องทำงานให้เต็มที่ ”
นายจตุพร กล่าวว่า สำหรับความกังวลในเรื่องของการผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 นั้น เชื่อว่าไม่มีปัญหาเพราะอยู่ในขั้นตอนของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เชื่อว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันขับเคลื่อนระบบงบประมาณให้เดินหน้าต่อไปได้