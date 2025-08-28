เต้น ขอทุกฝ่ายเคารพคำตัดสินศาลไม่ว่าผลเป็นอย่างไร ชี้คลิปฮุนเซนหวังป่วน หากรบ.ล้มเปิดเกมรุกซ้ำ

‘เต้น’ ชี้ แม้คดีนายกฯ 29 ส.ค.จะเป็นอย่างไร แต่ขอทุกฝ่ายเคารพกระบวนการยุติธรรม บอก สังคมต้องตั้้งหลักคิดเป็นความจงใจของคนมีอำนาจกัมพูชาสร้างความปั่นป่วนการเมืองไทย บอก หากรัฐบาลชุดนี้ล้ม อีกฝ่ายจะเปิดฉากรุกเข้ามาอีกหรือไม่อย่างไร
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงข้อกังวลกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดีคลิปเสียงระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ในวันที่ 29 สิงหาคม ว่า มาถึงวันนี้ทุกฝ่ายต่างก็ปฏิบัติหน้าที่กันครบถ้วนตามกระบวนการยุติธรรม ทางผู้ถูกร้อง นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงรอบแรก และมีการแถลงคำชี้แจงด้วยตัวเองรวมถึงยื่นคำแถลงปิดคดีไปแล้ว ดังนั้น จากวันนี้ไปจนถึงวินาทีของการอ่านคำวินิจฉัย ตนคิดว่าทุกฝ่ายควรจะติดตามเหตุการณ์ด้วยความสงบ และไม่ว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นเช่นไร ย่อมมีคนเห็นด้วย หรือเห็นแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดา แต่ขอให้ทุกฝ่ายเคารพในกระบวนการยุติธรรมและขอให้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นยังคงดำรงสถานะและความเข้มแข็งของประเทศไทยในการเผชิญกับภัยสงครามจากต่างประเทศ ซึ่งในขณะนี้ยังคาดเดาสถานการณ์ไม่ได้อยู่
เมื่อถามว่าแม้นายกฯ จะรอดหรือไม่รอด แต่มีบางกลุ่มมองว่ากระทบกับภาพลักษณ์ทำให้ความไม่น่าเชื่อถือเกิดขึ้นแล้ว จะกระทบต่อการบริหารของรัฐบาลเพื่อไทยหรือไม่ นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า เราต้องดูที่คำวินิจฉัยก่อน การจะไปวิเคราะห์หรือประเมินสถานการณ์หลังคำวินิจฉัยอาจจะทำได้ แต่คงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเสียทีเดียว แต่ส่วนตัวมาถึงตรงนี้ก็ขอรอฟังคำวินิจฉัยก่อน ส่วนผลของความวินิจฉัยจะนำพาการเมืองไปสู่ทิศทางไหนอีกวันเดียว วันพรุ่งนี้หากมาถามใหม่ตนก็จะให้ความเห็น
เมื่อถามว่า รัฐบาลจะเรียกความน่าเชื่อถือกลับมาได้อย่างไรบ้าง นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ตนคิดว่าทุกรัฐบาลย่อมผ่านสถานการณ์ที่กระแสนิยมขึ้นสูงหรือกระแสนิยมที่มีปัญหา รัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากรัฐบาลชุดอื่นๆ การที่จะสร้างคะแนนนิยม สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนก็อยู่ที่ผลงาน การผลักดันนโยบาย และการแก้ไขปัญหาให้ปรากฏชัดต่อประชาชน ดังนั้นรัฐบาลนี้คงยืนอยู่บนหลักนี้ ทุกนาทีที่ได้ทำงานก็ต้องพยายามเอาผลงานที่เป็นรูปธรรมออกมานำเสนอต่อประชาชนให้ได้ ต่อให้มีหรือไม่มีสถานการณ์ขณะนี้ก็ตาม หากไม่ปรากฏผลงานก็แน่นอนว่าย่อมต้องถูกตั้งคำถาม ขณะเดียวกันหากมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตัววิกฤต ศรัทธา หรือความนิยมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีปัญหาก็ย่อมมีหนทางที่จะฟื้นคืนมาได้
“อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าวันนี้สังคมไทยต้องตั้งหลักคิดกันดีๆ กรณีคลิปเสียงของนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นจากความจงใจของผู้มีอำนาจจากประเทศกัมพูชา ที่จะสร้างความปั่นป่วนทำลายเสถียรภาพทางการเมือง อาจมีเป้าหมายจนถึงขั้นล้มรัฐบาลชุดนี้ ดังนั้นหากรัฐบาลชุดนี้มีอันเป็นไปทางการเมืองจะหมายถึงประเทศอีกฝ่ายเขาประกาศเป็นความสำเร็จของเขาหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้นสถานการณ์ต่อไปในช่วงเวลาที่ประเทศไทยขาดรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม เกมของอีกฝั่งหนึ่ง เขาจะเปิดฉากรุกเข้ามาอีกหรือไม่ อย่างไร แต่ที่พูดมาไม่ได้หมายความว่าจะไปชี้นำหรือแทรกแซงคำวินิจฉัย เพราะทั้งหมดต้องรอคำวินิจฉัยของศาล และเราต้องเคารพร่วมกัน” นายณัฐวุฒิ กล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แพทองธาร นัดแถลงที่ทำเนียบฯ หลังศาลรธน.วินิจฉัย แฟนคลับ-ส.ส.รอพบที่พรรค
- ภูมิธรรม เตือนอินฟลูฯ เตรียมรถดูดส้วม ฉีดใส่มวลชนเขมร ห่วงเป็นเหตุพาขึ้นศาลโลก
- บิ๊กเต่า บุกสภา ร้องกมธ.ตำรวจ ปมโยกย้าย จี้ ก.ตร.ยึดหลักพ.ร.บ.ตำรวจ ไม่ใช่ใช้ดุลยพินิจ
- วิโรจน์ บี้ถามสอบ ตั๋ว P/N นายกฯ เสร็จวันไหน ขู่ถ้าดึงไม่เลิก ร้องแน่ 157 ด้าน จุลพันธ์ ลุกแจง