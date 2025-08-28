ภูมิธรรม เตือนอินฟลูฯ เตรียมรถดูดส้วม ฉีดใส่มวลชนเขมร ห่วงเป็นเหตุพาขึ้นศาลโลก

ภูมิธรรม เตือน อินฟลูฯ เตรียมรถดูดส้วม ฉีดใส่มวลชนเขมร ให้ระวัง ห่วงเป็นเหตุพาขึ้นศาลโลก เผย ตปท.เข้าใจดี ไม่ใช่ท่าทีรัฐบาล โอด กลัวทัวร์ลง หาว่าเป็นคนไทยใจเขมร
เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งเตรียมนำรถดูดส้วม จะไปฉีดใส่มวลชนชาวกัมพูชาที่แนวชายแดนบ้านหนองจาน เป็นห่วงภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อนานาชาติหรือไม่ ว่า เราก็ต้องมองอย่างแยกแยะ แต่หากพูดถึงท่าทีของรัฐบาลทั้งหมด เป็นบวกอยู่แล้ว แต่กรณีนี้เป็นเรื่องของความรู้สึก และความคิดเห็นรายบุคคล
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้น หากประชาชนช่วยกันห้ามปรามว่าอย่าไปทำแบบนั้น ความจริงตนก็ไม่อยากพูด เพราะเดี๋ยวทัวร์ก็มาลงตนว่าเป็นคนไทยใจเขมร แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวัง เพื่อให้นานาชาติเข้าใจ เพราะการต่อสู้ขณะนี้ หากทำไม่ดี จะเป็นผลผูกพันกับเรื่องของดินแดนและอีกหลายอย่าง และจะลากเราเข้าไปสู่ศาลโลก จะยิ่งเป็นปัญหา เพราะเราไม่อยากเข้าศาลโลก เนื่องจากเราไม่ได้รับรอง
นายภูมิธรรม กล่าวว่า เท่าที่คุยกับกระทรวงกลาโหม ก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจ เป็นการพูดคุยความเข้าใจกัน ซึ่งทั่วโลกก็เข้าใจดี ว่าไม่ใช่บทบาทหรือความต้องการของรัฐบาลไทย แต่เป็นเรื่องของประชาชน ที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคม