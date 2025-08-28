แพทองธาร นัดแถลงที่ทำเนียบฯ หลังศาลรธน.วินิจฉัย แฟนคลับ-ส.ส.รอพบที่พรรค

‘แพทองธาร’ นัดแถลงที่ทำเนียบฯ หลังศาลรธน.วินิจฉัย ก่อนเข้าพรรค พบ ส.ส.-แฟนคลับที่ นัดรวมตัวที่พรรค เพื่อไทย บ่าย 3 โมง
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 29 สิงหาคม จะเดินทางเข้าปักหลักบนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 14.00 น. เพื่อติดตามรับฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีคลิปสนทนาที่จะมีขึ้นในเวลา 15.00 น. โดยจะมีบรรดารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย (พท.) เข้าร่วมรับฟังคำวินิจฉัยพร้อมกับน.ส.แพทองธารด้วย ทั้งนี้ เมื่อศาลอ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้ว น.ส.แพทองธาร จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
จากนั้นน.ส.แพทองธาร จะเดินทางเข้าที่ทำการพรรค พท. เพื่อพบปะกับสส.ของพรรคที่มารอให้กำลังใจ และบรรดาแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ก่อนหน้านี้มีการนัดหมายให้สส.ของพรรค พท.นัดรวมตัวกันที่พรรค แล้วนั่งรถเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อมาให้กำลังใจ น.ส.แพทองธาร ล่าสุดได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ให้สส.เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล แต่ให้รวมตัวกันที่พรรค พท. ตั้งแต่ 15.00 น.แทน